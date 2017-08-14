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10:01 (мск), источник: Новости Перми

В больнице Кизела приостановили работу кабинета забора крови

Еще в 2012 году кабинет для забора крови в Кизеловской городской больницы не прошел проверку на соответствие санитарным нормам. Он должен был использоваться как склад, но людей продолжали принимать в опасных для их здоровья условиях.

Кабинет находится в правом крыле первого этажа здания больницы, расположенной на улице Борчанинова, 1. Помещение входит в состав фтизиопульмонологической службы.

Отделка стен кабинета имеет грубые дефекты, возникшие при проведении ремонтных работ канализации, которые так и не были завершены. Лаборанты пользовались умывальником, не оборудованным бесконтактным смесителем. Также здесь не было дозатора с жидким мылом и раствором антисептика.

На момент проведения проверки в медицинском помещении полностью отсутствовало водоснабжение. В кабинете также не предусмотрено естественное освещение, которое является необходимым условием для работы пункта забора крови.

Отметим, что после санитарно-эпидемиологического заключения, выданного в 2012 году, помещение должно было использоваться как склад. Граждан должны были принимать по определенным дням в специализированном пункте поликлиники.

Материалы проверки были направлены в суд, который признал больницу виновной в административном правонарушении. Судебные приставы опечатали кабинет, представляющий реальную угрозу жизни и здоровья людей. Работа помещения приостановлена на 90 суток.

Пациенты, находящиеся в группе риска, сдают кровь лаборантам заборного пункта больницы в установленное время.

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