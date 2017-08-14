В больнице Кизела приостановили работу кабинета забора крови

Кабинет находится в правом крыле первого этажа здания больницы, расположенной на улице Борчанинова, 1. Помещение входит в состав фтизиопульмонологической службы.



Отделка стен кабинета имеет грубые дефекты, возникшие при проведении ремонтных работ канализации, которые так и не были завершены. Лаборанты пользовались умывальником, не оборудованным бесконтактным смесителем. Также здесь не было дозатора с жидким мылом и раствором антисептика.



На момент проведения проверки в медицинском помещении полностью отсутствовало водоснабжение. В кабинете также не предусмотрено естественное освещение, которое является необходимым условием для работы пункта забора крови.



Отметим, что после санитарно-эпидемиологического заключения, выданного в 2012 году, помещение должно было использоваться как склад. Граждан должны были принимать по определенным дням в специализированном пункте поликлиники.



Материалы проверки были направлены в суд, который признал больницу виновной в административном правонарушении. Судебные приставы опечатали кабинет, представляющий реальную угрозу жизни и здоровья людей. Работа помещения приостановлена на 90 суток.