В аэропорту Омска начали измерять температуру у пассажиров, возвращающихся из Турции

Как стало известно сегодня, в аэропорту «Омск-Центральный» начали осматривать пассажиров, возвращающихся из курортных зон Турции, с помощью тепловизора. Таким образом администрации аэропорта пытается выявить пассажиров, пораженных опасной энтеровирусной инфекцией. При этом утренние фильтры омские власти также намерены ввести и в учебных заведениях, чтобы выявлять заболевших студентов и учеников.

Управление Роспотребнадзора по Омской области:

— Утренний фильтр, дезинфекционные мероприятия и лабораторное обследование контактных лиц позволяют специалистам Роспотребнадзора выявить детей и сотрудников с бессимптомной формой течения инфекции.

Напомним, об опасном вирусе Коксаки стало известно недавно. По некоторым данным, так называемую «турецкую ветрянку» подхватили около 500 российских туристов. В зону распространения вируса попали такие популярные курорты, как Анталия, Кемер, Аланья, Сиде и Белек, где сейчас находятся тысячи туристов из России.