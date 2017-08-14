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10:02 (мск), источник: Om1.ru

В аэропорту Омска начали измерять температуру у пассажиров, возвращающихся из Турции

Из-за вируса Коксаки власти предпринимают беспрецедентные меры безопасности. Обследования будут проводиться и в учебных учреждениях.

Как стало известно сегодня, в аэропорту «Омск-Центральный» начали осматривать пассажиров, возвращающихся из курортных зон Турции, с помощью тепловизора. Таким образом администрации аэропорта пытается выявить пассажиров, пораженных опасной энтеровирусной инфекцией. При этом утренние фильтры омские власти также намерены ввести и в учебных заведениях, чтобы выявлять заболевших студентов и учеников.

Управление Роспотребнадзора по Омской области:

 — Утренний фильтр, дезинфекционные мероприятия и лабораторное обследование контактных лиц позволяют специалистам Роспотребнадзора выявить детей и сотрудников с бессимптомной формой течения инфекции.

Напомним, об опасном вирусе Коксаки стало известно недавно. По некоторым данным, так называемую «турецкую ветрянку» подхватили около 500 российских туристов. В зону распространения вируса попали такие популярные курорты, как Анталия, Кемер, Аланья, Сиде и Белек, где сейчас находятся тысячи туристов из России.

Вирус чрезвычайно опасен и передается через воду, пищу и при личном контакте. Он моментально поражает внутренние органы и ткани человека, включая центральную и периферическую нервную систему, сердце, легкие, печень, почки и желудочно-кишечный тракт. Также негативно влияет на кожу и органы зрения. Особенно тяжело заболевание протекает у детей.

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