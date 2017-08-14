В Комсомольском саду устроят ярмарку бездомных животных
Большой семейный праздник, посвященный Всемирному Дню защиты бездомных животных, состоится в Волгограде 18 августа в парке «Комсомольский сад».
Большой семейный праздник, посвященный Всемирному Дню защиты бездомных животных, состоится в Волгограде 18 августа в парке «Комсомольский сад».
В рамках него пройдет «Ярмарка животных: дорога домой», где любой желающий сможет забрать питомца из приюта «Дино».
Всех посетителей мероприятия ждет насыщенная программа. Гости праздника увидят концерт и шоу мыльных пузырей, а также посетят различные