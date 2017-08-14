В Комсомольском саду устроят ярмарку бездомных животных

В рамках него пройдет «Ярмарка животных: дорога домой», где любой желающий сможет забрать питомца из приюта «Дино».

Всех посетителей мероприятия ждет насыщенная программа. Гости праздника увидят концерт и шоу мыльных пузырей, а также посетят различные мастер-классы. Кроме того, для волгоградцев подготовили различные конкурсы и викторины с призами. Начало ярмарки в 17.00.