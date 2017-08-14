Переменная облачность и небольшие дожди ожидаются в Нижегородской области в начале рабочей недели

В то же время напомним, что МЧС предупреждает о возможности ЧС в Нижегородской области в связи с высокой пожароопасностью лесов и торфяников. С 10 по 15 августа в ряде районов Нижегородской области ожидается высокая (4 класс) пожароопасность лесов и торфяников.