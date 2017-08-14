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10:01 (мск), источник: НТА-Приволжье

Переменная облачность и небольшие дожди ожидаются в Нижегородской области в начале рабочей недели

Нижний Новгород. 14 августа. НТА-Приволжье — Переменная облачность и небольшие дожди ожидаются в Нижегородской области в начале рабочей недели.

Источник: НТА-Приволжье

Как сообщается на сайте Гидрометцентра России, 14 августа ожидается облачная погода, небольшой дождь. Температура воздуха +26 градусов, ветер южный, 3 м/с.

15 августа также прогнозируется облачная погода, небольшой дождь. Температура воздуха ночью составит +16 градусов и +23 градуса днем, ветер северный, 3 м/с.

16 августа синоптики обещают переменную облачность, без осадков. Ночью ожидается +13 градусов, а днем +23 градуса, ветер восточный, 3 м/с.

В то же время напомним, что МЧС предупреждает о возможности ЧС в Нижегородской области в связи с высокой пожароопасностью лесов и торфяников. С 10 по 15 августа в ряде районов Нижегородской области ожидается высокая (4 класс) пожароопасность лесов и торфяников.

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