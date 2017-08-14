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10:23 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

На малых реках Хабаровского края наблюдается подъем уровня воды

Но вряд ли ситуация окажется критичной.

Сильные ливни на прошлой неделе вызвали подъем уровня воды в малых реках, сообщили ИА «Хабаровский край сегодня» в Дальневосточном управлении гидрометцентра.

На реке Кур у села Новокуровка сформировался паводок категории «опасные явления», там вода может подняться до 720 -740 см. Возможно подтопление поймы на глубину 3 метров, затопление сенокосов, дорог, сел, не защищенных дамбами — Новокуровка, Улика-Национальная, Победа, Иванковцы, Пасека. На реке Кур у села Новокуровка уровень воды составляет 705 см (+8 см за сутки). Подтопленных домов нет.

 — Подъем воды в реках в это время — обычное явление, сказал ИА «Хабаровский край сегодня» заведующий лабораторией гидрологии и гидрогеологии Института водных и экологических проблем ДВО РАН Владимир Ким. — Август — традиционно дождливый месяц. Но вряд ли возможны чрезвычайные ситуации. Малые реки, конечно, могут подняться на метр и выше, если пройдут сильные дожди и за сутки выпадет 30−50 мм осадков. Но будем надеяться, что они уже не повторятся. Небольшой подъем воды продолжается на Нижнем Амуре и в районе Хабаровска. В течение суток река у краевого центра станет выше на 5−10 см. А вот на реке Уссури в Вяземском и районе имени Лазо наблюдается спад уровней воды.

Ранее в дальневосточном управлении Росгидромета прогнозировали на двух реках Хабаровского края — Кур и Тунгуска — подъем воды до неблагоприятных значений.

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