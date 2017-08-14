На малых реках Хабаровского края наблюдается подъем уровня воды

— Подъем воды в реках в это время — обычное явление, сказал ИА «Хабаровский край сегодня» заведующий лабораторией гидрологии и гидрогеологии Института водных и экологических проблем ДВО РАН Владимир Ким. — Август — традиционно дождливый месяц. Но вряд ли возможны чрезвычайные ситуации. Малые реки, конечно, могут подняться на метр и выше, если пройдут сильные дожди и за сутки выпадет 30−50 мм осадков. Но будем надеяться, что они уже не повторятся. Небольшой подъем воды продолжается на Нижнем Амуре и в районе Хабаровска. В течение суток река у краевого центра станет выше на 5−10 см. А вот на реке Уссури в Вяземском и районе имени Лазо наблюдается спад уровней воды.



Ранее в дальневосточном управлении Росгидромета прогнозировали на двух реках Хабаровского края — Кур и Тунгуска — подъем воды до неблагоприятных значений.

