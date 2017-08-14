Синоптики предупредили о грозах с градом в Москве и области
Синоптики прогнозируют ливни с грозой и град в Москве и области в понедельник, 14 августа, об этом говорится в сообщении центра погоды «Фобос».
Синоптики прогнозируют ливни с грозой и град в Москве и области в понедельник, 14 августа, об этом говорится в сообщении центра погоды «Фобос».
«В утренние часы на юге Московской области уже отмечаются локальные дожди и грозы, но это пока связанно с
По данным синоптиков, в первой половине дня в столице будет от 24 до 26 градусов тепла, в Московской области — от 23 до 28. «При приближении и прохождении фронта ветер усилится до 5−10 м/с, а при грозах ожидается и шквалистое усиление», — сообщили в «Фобосе».
Синоптики Росгидромета предупредили о неблагоприятных погодных условиях, в связи с обхождением фронтальной зоны с запада на восток в течение суток 14 августа в Москве и Московской области ожидается сильный дождь, гроза, град, шквалистые порывы ветра до 20 м/с.
«Главное управление МЧС по Москве в условиях непогоды рекомендует обходить рекламные щиты и шаткие строения, парковать личный транспорт в гараж или в дали от деревьев, соблюдать скоростной режим», — отметили в МЧС.
По данным синоптиков «Фобоса», до конца рабочей недели жителей Москвы и области ждет комфортная погода: сухо, солнечно, в ночные часы от +10 до +15°, к пятнице, 18 августа, столбики термометров будут колебаться в интервале от +23 до +28°.