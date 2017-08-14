Синоптики предупредили о грозах с градом в Москве и области

«В утренние часы на юге Московской области уже отмечаются локальные дожди и грозы, но это пока связанно с кучево-дождевыми облаками внутримассового развития, а вот ближе к полудню, начиная с западных районов, по мере приближения волнового атмосферного фронта, начнутся дожди ливневого характера, в столице преимущественно в послеполуденные часы, местами ожидаются сильные, не исключено будет и локальное выпадение града», — говорится в сообщении.

По данным синоптиков, в первой половине дня в столице будет от 24 до 26 градусов тепла, в Московской области — от 23 до 28. «При приближении и прохождении фронта ветер усилится до 5−10 м/с, а при грозах ожидается и шквалистое усиление», — сообщили в «Фобосе».

Синоптики Росгидромета предупредили о неблагоприятных погодных условиях, в связи с обхождением фронтальной зоны с запада на восток в течение суток 14 августа в Москве и Московской области ожидается сильный дождь, гроза, град, шквалистые порывы ветра до 20 м/с. Пресс-служба ГУ МЧС по Москве

«Главное управление МЧС по Москве в условиях непогоды рекомендует обходить рекламные щиты и шаткие строения, парковать личный транспорт в гараж или в дали от деревьев, соблюдать скоростной режим», — отметили в МЧС.

По данным синоптиков «Фобоса», до конца рабочей недели жителей Москвы и области ждет комфортная погода: сухо, солнечно, в ночные часы от +10 до +15°, к пятнице, 18 августа, столбики термометров будут колебаться в интервале от +23 до +28°.