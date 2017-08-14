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10:23 (мск), источник: Губерния онлайн

Праздники для первоклассников организуют в Хабаровске

В Хабаровске для первоклассников организуют праздники, посвященные Дню знаний. Мероприятия проведут в рамках акции «Помоги собраться в школу», сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу мэрии.

15 августа школьные наборы вручат детям из малоимущих семей Центрального и Индустриального районов. 22 августа благотворительные праздники состоятся в Железнодорожном, Краснофлотском и Кировском районах.

Отмечается, что сейчас в рамках акции в центры работы с населением поступило помощи на свыше чем 4 миллиона рублей. Школьные принадлежности получили более 1000 детей.

Принять участие в благотворительном мероприятии можно до 1 октября. Желающим нужно обратиться в центры работы с населением.

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