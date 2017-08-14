Праздники для первоклассников организуют в Хабаровске
В Хабаровске для первоклассников организуют праздники, посвященные Дню знаний. Мероприятия проведут в рамках акции «Помоги собраться в школу», сообщает портал «Губерния» со ссылкой на
В Хабаровске для первоклассников организуют праздники, посвященные Дню знаний. Мероприятия проведут в рамках акции «Помоги собраться в школу», сообщает портал «Губерния» со ссылкой на
15 августа школьные наборы вручат детям из малоимущих семей Центрального и Индустриального районов. 22 августа благотворительные праздники состоятся в Железнодорожном, Краснофлотском и Кировском районах.
Отмечается, что сейчас в рамках акции в центры работы с населением поступило помощи на свыше чем 4 миллиона рублей. Школьные принадлежности получили более 1000 детей.
Принять участие в благотворительном мероприятии можно до 1 октября. Желающим нужно обратиться в центры работы с населением.