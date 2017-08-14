Праздники для первоклассников организуют в Хабаровске

15 августа школьные наборы вручат детям из малоимущих семей Центрального и Индустриального районов. 22 августа благотворительные праздники состоятся в Железнодорожном, Краснофлотском и Кировском районах.

Отмечается, что сейчас в рамках акции в центры работы с населением поступило помощи на свыше чем 4 миллиона рублей. Школьные принадлежности получили более 1000 детей.