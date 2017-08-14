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10:17 (мск), источник: Om1.ru

В Омске сделали выделенную дорожную полосу для мотоциклов

В поселке Чкаловский появилась очень странная разметка, которую омичи тут же окрестили выделенной для мотоциклистов.

В Омске в очередной раз произошел казус с разметкой, который кого рассмешил, а кого взбесил. Омичи заметили нелепую разметку на Космическом проспекте, вскоре фотографии уже появились в соцсетях.

Как видно на снимке, на дороге красуется полоса шириной менее метра, чье предназначение неясно. Судя по всему, рабочие компании нанесли разметку, а затем, сообразив, что ширина полос на дороге получилась разной, нанесли еще одну линию. Омичи с горькой иронией предположили, что полоса предназначена для мотоциклистов.

Во время загрузки произошла ошибка.

Кто является автором этого «шедевра» — пока неизвестно. В этом году тендеры на разметку многих объектов выиграла екатеринбургская компания «Дорожно-покрасочное строительство». Ранее незнакомая омичам компания быстро приобрела известность среди горожан, однако в негативном ключе.

«Косяки» этой фирмы омичи то и дело наблюдают на дорогах, а департамент транспорта Омска направил в адрес руководства уральской компании несколько жалоб.

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