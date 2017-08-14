В Омске сделали выделенную дорожную полосу для мотоциклов
В поселке Чкаловский появилась очень странная разметка, которую омичи тут же окрестили выделенной для мотоциклистов.
В поселке Чкаловский появилась очень странная разметка, которую омичи тут же окрестили выделенной для мотоциклистов.
В Омске в очередной раз произошел казус с разметкой, который кого рассмешил, а кого взбесил. Омичи заметили нелепую разметку на Космическом проспекте, вскоре фотографии уже появились в соцсетях.
Как видно на снимке, на дороге красуется полоса шириной менее метра, чье предназначение неясно. Судя по всему, рабочие компании нанесли разметку, а затем, сообразив, что ширина полос на дороге получилась разной, нанесли еще одну линию. Омичи с горькой иронией предположили, что полоса предназначена для мотоциклистов.
Кто является автором этого «шедевра» — пока неизвестно. В этом году тендеры на разметку многих объектов выиграла екатеринбургская компания «Дорожно-покрасочное строительство». Ранее незнакомая омичам компания быстро приобрела известность среди горожан, однако в негативном ключе.
«Косяки» этой фирмы омичи то и дело наблюдают на дорогах, а департамент транспорта Омска направил в адрес руководства уральской компании несколько жалоб.