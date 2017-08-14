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10:13 (мск), источник: ИА Башинформ

Школьные мероприятия с участием учеников сократятся в два раза — министр образования Башкирии

УФА, 14 авг 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. На дискуссионных площадках Республиканского августовского совещания, прошедшего с 11 по 12 августа в уфимском Конгресс-холле, участники затронули вопрос загруженности школьников. Помимо основной учебной программы, учащиеся участвуют в большом количестве школьных мероприятий. Министр образования Башкортостана Гульназ Шафикова прокомментировала ситуацию.

«Мы провели ревизию всех мероприятий, которые организуются в школах как республиканского, так и муниципального уровней. Только республиканских проводилось 220. Сейчас создаем единый календарь всех ведомств, полностью убираем всё, что повторяется, всё, что не так существенно и не результативно, — оставляем в два раза меньше тех мероприятий, которые будут проходить у учеников в школе», — сообщила глава ведомства.

Как информировало агентство «Башинформ», глава Башкортостана Рустэм Хамитов выступил на пленарном заседании Республиканского августовского совещания по образованию. В мероприятии приняли участие руководители министерств и ведомств региона, специалисты федеральных органов власти, главы администраций муниципальных районов республики, директора образовательных учреждений и представители общественности — более 600 человек.

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