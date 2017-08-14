Школьные мероприятия с участием учеников сократятся в два раза — министр образования Башкирии

«Мы провели ревизию всех мероприятий, которые организуются в школах как республиканского, так и муниципального уровней. Только республиканских проводилось 220. Сейчас создаем единый календарь всех ведомств, полностью убираем всё, что повторяется, всё, что не так существенно и не результативно, — оставляем в два раза меньше тех мероприятий, которые будут проходить у учеников в школе», — сообщила глава ведомства.