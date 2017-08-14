Движение в центре Таганрога будут перекрывать из-за съемок сериала
Движение в центре Таганрога будут перекрывать в течение четырех дней
Движение в центре Таганрога будут перекрывать в течение четырех дней
Согласно информации из официальных источников, 27 августа с 6.00 до 22.00 для транспорта закроют участок переулка Тургеневского между улицами Фрунзе и Петровской, а также улицу Петровскую между переулками Тургеневским и Украинским.
28 августа с 6.00 до 22.00 перекроют движение по переулку Добролюбовскому на участке между улицами Петровской и Фрунзе.
29 августа с 6.00 до 22.00 будет перекрыта улица Александровская между переулками Тургеневским и Итальянским.
30 августа с 6.00 до 22.00 перекроют улицу Петровскую между переулками Тургеневским и Итальянским.
27 августа перекрытый участок можно объехать по переулкам Итальянскому, Украинскому и улице Греческой, 28 августа — по переулкам Украинскому, Некрасовскому и улице Фрунзе.
29 августа объезд будет осуществляться по улицам Чехова, Петровской, переулкам Тургеневскому и Итальянскому, 30 августа — по улице Греческой и переулкам Тургеневскому и Итальянскому.
Водителям рекомендовано заранее выбирать альтернативные маршруты движения.
Напомним, «Смотритель маяка» снимается по заказу телеканала «НТВ». Режиссер картины — Павел Дроздов, продюсер — Сергей Багиров. В главных ролях — Егор Бероев («Турецкий гамбит») и Максим Дрозд («Мурка»).