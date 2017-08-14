Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
От Соколова до Певцова: секс-символы кино 90-х тогда и сейчас
10 продуктов, которые вызовут у вас изжогу летом
В шоу "Голос" назвали причину удаления из жюри Гагариной и Лепса
Застройщики многоэтажек отказываются от балконов
Внучка Алисы Фрейндлих вышла замуж
Главные события недели (видео)Поклон Усэйну Болту, землетрясение в Китае, «кровавая» луна и пицца на дороге в Арканзасе — самые обсуждаемые события в видеоформате
От Соколова до Певцова: секс-символы кино 90-х тогда и сейчас
Кожевникова, Бледанс и Чехова на премьере фильма Реввы
Выпускники академии МВД: новый скандал (видео)
Все о новом Киа Рио (видео)
"Мы же вас предупреждали" — постпред РФ при ООН о санкциях
Указ Путина: ВМФ РФ должен уступать лишь флоту США
Подписчики осудили Наталью Водянову за неопрятный внешний вид
Внучка Алисы Фрейндлих вышла замуж
Украина пригрозила Белоруссии санкциями - СМИ
Басурин: ВСУ идут в атаку на юге ДНР, есть жертвы
Архитектура позднего СССР: фантастика, ставшая реальностью (фото)
Россиян смогут лишать участков и садовых домиков
Фоторепортажи
8«Скирда Патрика»
10Перестрелка в здании Мособлсуда
11:55 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Движение в центре Таганрога будут перекрывать из-за съемок сериала

Движение в центре Таганрога будут перекрывать в течение четырех дней из-за съемок сериала «Смотритель маяка».

Согласно информации из официальных источников, 27 августа с 6.00 до 22.00 для транспорта закроют участок переулка Тургеневского между улицами Фрунзе и Петровской, а также улицу Петровскую между переулками Тургеневским и Украинским.

28 августа с 6.00 до 22.00 перекроют движение по переулку Добролюбовскому на участке между улицами Петровской и Фрунзе.

29 августа с 6.00 до 22.00 будет перекрыта улица Александровская между переулками Тургеневским и Итальянским.

30 августа с 6.00 до 22.00 перекроют улицу Петровскую между переулками Тургеневским и Итальянским.

27 августа перекрытый участок можно объехать по переулкам Итальянскому, Украинскому и улице Греческой, 28 августа — по переулкам Украинскому, Некрасовскому и улице Фрунзе.

29 августа объезд будет осуществляться по улицам Чехова, Петровской, переулкам Тургеневскому и Итальянскому, 30 августа — по улице Греческой и переулкам Тургеневскому и Итальянскому.

Водителям рекомендовано заранее выбирать альтернативные маршруты движения.

Напомним, «Смотритель маяка» снимается по заказу телеканала «НТВ». Режиссер картины — Павел Дроздов, продюсер — Сергей Багиров. В главных ролях — Егор Бероев («Турецкий гамбит») и Максим Дрозд («Мурка»).

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
На сколько дней имеют право отключать горячую воду?
Власти КНДР созвали своих основных послов на совещание в Пхеньян
Скарамуччи рассказал о желании элиты США сместить Трампа с поста
В Буркина-Фасо ликвидировали участников нападения на ресторан
Российским чиновникам могут разрешить получать дорогие подарки
СМИ: «Аэрофлот» столкнулся с перебоями в поставках топлива
Россияне назвали главные проблемы в стране
Биг-Бен «замолчит» на четыре года
Спорт
Российские легкоатлеты покидают ЧМ с шестью медалями Главным успехом для выступавших в нейтральном статусе россиян стала победа прыгуньи в высоту Марии Ласицкене, ставшей двукратной чемпионкой мира
Авто
Американка за рулем автомобиля упала с 7 этажа парковки По одной из версий, женщина во время парковки могла перепутать педали
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Стали известны имена наставников нового сезона шоу «Голос» Продюсер Юрий Аксюта сообщил о возвращении «золотого» состава жюри
Недвижимость
Интерьер недели: классическая трешка в старом фонде
Сбербанк рекордно снизил ставки и первый взнос по ипотеке
Жителям Ленобласти пересчитают счета за капремонт
Дом детства Трампа выставили для аренды на Airbnb
Леди
Внучка Алисы Фрейндлих вышла замуж Знаменитая актриса на росписи молодых не присутствовала.
Дети
Иван Жидков показал взрослую дочь Татьяны Арнтгольц 7-летняя Маша растет копией своей мамы.
Все о ремонте
Интерьер недели: современная квартира в кирпичной пятиэтажке
13 интересных идей для маленькой кухни
Стильная двушка с минимумом мебели, цвета и декора
Как оформить интерьер в современном стиле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь