Самарские приставы искали должников в турагентстве

В рамках акции «Узнай о своих долгах» работники Управления ФССП России по Самарской области продолжают информировать граждан о возможных задолженностях. На этот раз судебные приставы отдела судебных приставов Ленинского района г. Самары посетили одну из туристических фирм города с целью проверить работников и граждан, отправляющихся в отпуск, на наличие долгов.

Всего судебными приставами было проверено около 15 посетителей турагенства, должников среди них не оказалось. Гражданам был разъяснен принцип действия «Банка данных исполнительных производств» и даны рекомендации о самостоятельной проверке себя на наличие задолженностей, ведь при наличии долга свыше 10 тысяч рублей судебными приставами-исполнителями выносится постановление об ограничении в праве выезда за пределы Российской Федерации.