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10:26 (мск), источник: РИА Новости

Стали известны наставники нового сезона шоу «Голос»

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. На Первом канале назвали имена членов жюри нового сезона проекта «Голос».

Судьями на популярном телешоу выступят Александр Градский, Леонид Агутин, Дима Билан и Пелагея, сообщается на официальной странице «Голоса» в Instagram.

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«Голос» — российская версия международного музыкального шоу «The Voice». Программа появилась в эфире Первого канала в 2012 году. Новый сезон телепроекта станет шестым по счету. Градский, Пелагея, Агутин и Билан уже были членами жюри передачи с первого по третий сезон.

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1 комментарийк этой статье
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Комментарии1
Комментарии
1
Дмитрий С
Лучший состав... Ждём!
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