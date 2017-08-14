Стали известны наставники нового сезона шоу «Голос»

Судьями на популярном телешоу выступят Александр Градский, Леонид Агутин, Дима Билан и Пелагея, сообщается на официальной странице «Голоса» в Instagram .

«Голос» — российская версия международного музыкального шоу «The Voice». Программа появилась в эфире Первого канала в 2012 году. Новый сезон телепроекта станет шестым по счету. Градский, Пелагея, Агутин и Билан уже были членами жюри передачи с первого по третий сезон.