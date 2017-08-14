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10:26 (мск), источник: ИА REGNUM

Прокуратура Екатеринбурга: «Ельцин-центр» нарушил закон

Демонстрация одного из фильмов прошла с нарушением закона «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию».

Источник: РИА "Новости"

В Екатеринбурге демонстрация фильма «Непокорный» в «Ельцин-центре» прошла с нарушением законодательства о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию. Показ кино не сопровождался соответствующим знаком возрастного ограничения информационной продукции, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на официальный ответ прокуратуры.

Факт нарушения законодательства был установлен прокуратурой Екатеринбурга. По результатам проверки было внесено представление исполнительному директору Фонда «Президентский центр Б. Н. Ельцина» об устранении нарушений закона.

Как сообщало ИА REGNUM, инцидент произошёл 18 июня во время демонстрации фильма в рамках программы «Шведская модель». Один из посетителей «Ельцин-центра» обратил внимание на то, что во время просмотра фильма со сценами подросткового секса, активного употребления подростками крепкого алкоголя и сигарет в кинозале присутствовали малолетние зрители. Причём соответствующего возрастного ограничения перед демонстрацией кино не было.

Впоследствии активист свердловского отделения всероссийской общественной организации защиты семьи «Родительское Всероссийское Сопротивление» Артём Брусницын обратился в прокуратуру города с заявлением о проведении проверки. В заявлении также было указано на то, что в экспозиции самого музея представлены видеозаписи, аудиозаписи и изображения, способные травмировать детскую психику, а также образцы алкогольной и табачной продукции 90-х годов без предупреждающих надписей о вреде для здоровья.

Отметим, что после того как скандал, связанный с демонстрацией фильма «Непокорный» стал достоянием общественности, в самом «Ельцин-центре» подтвердили факт инцидента и выразили сожаление в связи с допущенной ошибкой.

Напомним, что ранее уже звучали претензии к экспозиции музея «Ельцин-центр». Так российский режиссёр Никита Михалков неоднократно заявлял о том, что представленный в музее видеоряд даёт необъективную картину истории России и является разрушающей сознание детей «каждодневной инъекцией яда».

Следует добавить, что в ходе итоговой пресс-конференции в декабре 2016 года президент России Владимир Путин сообщил, что к «Ельцин-центру» есть вопросы, связанные с подачей информации об истории России. Тем не менее на данный момент, экспозиция и её элементы не претерпели существенных изменений с момента открытия музея.

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