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10:28 (мск), источник: АиФ Екатеринбург

Житель Ирбита снял на видео метеорный поток Персеиды над Уралом

Уралец Илья Янковский давно увлекается съемкой космических и уникальных природных явлений.

Житель Ирбита Илья Янковский снял на видео уникальное космическое явление в небе над Свердловской областью, где в минувшие выходные прошел метеорный поток Персеиды, сообщает корреспондент «АиФ-Урал» в понедельник, 14 августа.

Уралец Илья Янковский снимал поток Персеиды с 18 июля. Несмотря на то, что его пик пришелся на ночь с 12 на 13 августа, уральская погода не позволила запечатлеть активный поток метеоров. Однако за сутки до этого, с пятницы на субботы, метеорный поток показывал сильную активность.

«Съемка велась при помощи четырех камер наблюдения, две из которых снимали метеорный поток с самого его начала — с 18 июля. Пик активности в ночь с 12 на 13 августа оказался скрыт облаками, однако активность была высокой и в предыдущие ночи. Например, в ночь с 10 на 11 августа в кадр попало большое количество метеоров разной яркости», — рассказал корреспонденту «АиФ-Урал» ирбитчанин.

Во время загрузки произошла ошибка.

По словам Ильи Янковского, в этом году ему удалось поймать максимально возможное количество метеоров, благодаря одновременной работе четырех камер с широкоугольными объективами. Только в отдельных случаях применялся объектив с узким полем зрения.

Стоит отметить, что фотограф-любитель из Ирбита увлекается астрономией и занимается съемкой необычных космических и природных явлений в небе над Уралом. К примеру, в конце марта этого года ему удалось сфотографировать полярной сияние на севере Свердловской области.

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