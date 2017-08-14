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10:31 (мск), источник: VN.ru

По крикам «Мама!» нашли в лесу 20-летнего парня

Два дня продолжались поиски 20-летнего парня, который приехал вместе с матерью на дачу, вышел из машины и пропал в лесу в Новосибирском районе области. Известно, что молодой человек был дезориентирован и нуждался в психологической помощи. Его обнаружили в состоянии сильнейшего истощения по крикам «Мама!».

Полицейские и волонтеры отрядов «ДоброСпас», «Лиза Алерт» и «Маяк» в течение двух дней искали пропавшего Романа Л., который исчез в лесном массиве в районе СНТ «Комета-1». Психологическое состояние молодого человека вызывало серьезные опасения у родственников. По их мнению, парень мог быть дезориентирован.

12 августа в пешем порядке волонтеры обследовали СНТ «Северянка», «Дубрава», «Комета», а также лесной массив общей площадью 10 км² с применением квадроцикла. На следующий день поиски продолжились в СНТ «Звездочка» и «Росинка». После обеда 13 августа грибники сообщили, что слышали в лесу крики «будто кто-то звал маму».

Спасатели вновь предприняли попытку найти парня самостоятельно, однако отклик по имени результатов не дал.

— Приняв во внимание, что потерявшийся звал именно маму, было принято решение привлечь к поиску девушек из числа волонтеров отряда «Лиза Алерт». Девушки вместе со спасателями ходили по лесу и звали потерявшегося молодого человека, и результат не заставил себя ждать — парень откликнулся! — рассказали волонтеры аварийно-спасательной службы НСО (АСС НСО).

Найденный парень был в очень тяжелом состоянии. Сказалось психологическое состояние потерявшегося и обезвоживание организма. Спасатели оказали молодому человеку первую помощь, вынесли его из лесного массива и передали врачам скорой помощи.

Отметим, 13 августа в Новосибирске потерялся еще один подросток — 16-летний Андрей Сарваев. Рост парня — 190 см, был одет в толстовку, трико, кроссовки и кепку — все синее. При себе имел синий рюкзак. Предположительно — уехал автостопом. Обнаруживших подростка просьба сообщить по телефону: 8−800−700−54−52 или 112.

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