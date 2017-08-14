Синоптики объявили жёлтый код метеоопасности в связи с порывистым ветром
В Молдове объявлен желтый код метеоопасности в связи с сильным ветром. Его скорость достигает 65 километров в час. Возможны обрывы проводов и падение веток.
В Молдове объявлен желтый код метеоопасности в связи с сильным ветром. Его скорость достигает 65 километров в час. Возможны обрывы проводов и падение веток.
Граждан призывают быть осторожными, проходя под деревьями, и не наступать на оборванные провода.
Ветреная погода продержится до завтрашнего утра. Местами возможны кратковременные грозы.
На севере страны воздух прогреется до 23 градусов, на юге — до 28ми. В столице термометры покажут 26 градусов.