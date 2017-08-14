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10:29 (мск), источник: Publika.md

Синоптики объявили жёлтый код метеоопасности в связи с порывистым ветром

В Молдове объявлен желтый код метеоопасности в связи с сильным ветром. Его скорость достигает 65 километров в час. Возможны обрывы проводов и падение веток.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +23° 78% 761 мм рт. ст. 0 м/с
Источник: Publika.md

Граждан призывают быть осторожными, проходя под деревьями, и не наступать на оборванные провода.

Ветреная погода продержится до завтрашнего утра. Местами возможны кратковременные грозы.

На севере страны воздух прогреется до 23 градусов, на юге — до 28ми. В столице термометры покажут 26 градусов.

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