Синоптики объявили жёлтый код метеоопасности в связи с порывистым ветром

Синоптики объявили жёлтый код метеоопасности в связи с порывистым ветром

В Молдове объявлен желтый код метеоопасности в связи с сильным ветром. Его скорость достигает 65 километров в час. Возможны обрывы проводов и падение веток.