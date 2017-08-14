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16:16 (мск), источник: АиФ Новосибирск

Погоду без дождей и жары обещают новосибирские синоптики на этой неделе

Днем в городе в ближайшие дни будет от +20 до +22 тепла и переменная облачность.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +23° 83% 762 мм рт. ст. 3 м/с
Источник: Reuters

Начало рабочей недели в Новосибирске порадует сухой погодой.

И хотя сегодня, 14 августа, в левобережье Новосибирска в обед моросил мелкий кратковременный дождь, луж в ближайшие дни бояться не стоит, заверяют синоптики.

Днем сегодня Западно-Сибирский гидрометцентр обещает до +20 °C, и небольшой северо-восточный ветер.

Во вторник в городе ожидается +19−21 градус и все тот же легкий северо-восточный ветер, без осадков. Но ночью 15 августа синоптики не исключают вероятность небольших заморозков до -1 градуса. В среду днём воздух в городе прогреется до +22 градусов. Дождя также не ожидается.

А вот вторая декада августа, по прогнозам синоптиков, будет холодной. «В регион придут циклоны и холодный атмосферный фронт с северо-запада, — рассказал пресс-секретарь Новосибирского гидрометцентра Ренад Ягудин. — В целом вторая декада месяца будет на 1−3 градуса холоднее климатической нормы».

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