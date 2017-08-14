Погоду без дождей и жары обещают новосибирские синоптики на этой неделе
Днем в городе в ближайшие дни будет от +20 до +22 тепла и переменная облачность.
Днем в городе в ближайшие дни будет от +20 до +22 тепла и переменная облачность.
Начало рабочей недели в Новосибирске порадует сухой погодой.
И хотя сегодня, 14 августа, в левобережье Новосибирска в обед моросил мелкий кратковременный дождь, луж в ближайшие дни бояться не стоит, заверяют синоптики.
Днем сегодня
Во вторник в городе ожидается +19−21 градус и все тот же легкий
А вот вторая декада августа, по прогнозам синоптиков, будет холодной. «В регион придут циклоны и холодный атмосферный фронт с