Пермский журналист рассказал о подготовке к бою с обидчиком коллеги с НТВ

Во время прямого включения в День ВДВ, 2 августа, предположительно нетрезвый мужчина ударил кулаком в лицо корреспондента программы «Чрезвычайное происшествие» телеканала НТВ Никиту Развозжаева. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «побои». Пресс-служба столичного главка МВД подчеркивает, что «данный гражданин никакого отношения к ВДВ не имеет». Замоскворецкий суд Москвы арестовал Александра Орлова на 5 суток.

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После инцидента тележурналист из Перми Роман Четин написал в социальных сетях, что вызывает Орлова на спарринг. На днях представитель СМИ получил согласие от противника.

«Лично пообщались. Середина сентября. Бой по правилам бокса. Скорее всего, по формуле 4 раунда по 2 минуты. Место еще не определено. Остальные детали — в процессе», — написал журналист на своей странице в социальной сети.

«Александр лично позвонил мне, мы поговорили довольно вежливо. Дело в том, что он находится в Москве, я — в Перми, и сейчас решаем место встречи», — прокомментировал Роман ситуацию РИА Новости.

На вопрос агентства, готовится ли он к бою, журналист сказал, что «тренируется, но не как-то особенно, а в привычном режиме».