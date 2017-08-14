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11:59 (мск), источник: РИА Новости

Пермский журналист рассказал о подготовке к бою с обидчиком коллеги с НТВ

УФА, 14 авг — РИА Новости, Рамиля Салихова. Пермский тележурналист Роман Четин, который предложил москвичу Александру Орлову провести поединок после инцидента в прямом эфире канала НТВ в День ВДВ, получил согласие оппонента и готовится к бою.

Во время прямого включения в День ВДВ, 2 августа, предположительно нетрезвый мужчина ударил кулаком в лицо корреспондента программы «Чрезвычайное происшествие» телеканала НТВ Никиту Развозжаева. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «побои». Пресс-служба столичного главка МВД подчеркивает, что «данный гражданин никакого отношения к ВДВ не имеет». Замоскворецкий суд Москвы арестовал Александра Орлова на 5 суток.

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После инцидента тележурналист из Перми Роман Четин написал в социальных сетях, что вызывает Орлова на спарринг. На днях представитель СМИ получил согласие от противника.

«Лично пообщались. Середина сентября. Бой по правилам бокса. Скорее всего, по формуле 4 раунда по 2 минуты. Место еще не определено. Остальные детали — в процессе», — написал журналист на своей странице в социальной сети.

«Александр лично позвонил мне, мы поговорили довольно вежливо. Дело в том, что он находится в Москве, я — в Перми, и сейчас решаем место встречи», — прокомментировал Роман ситуацию РИА Новости.

На вопрос агентства, готовится ли он к бою, журналист сказал, что «тренируется, но не как-то особенно, а в привычном режиме».

«Я больше занят работой и семьей. У меня есть жена и сын, свободное время я уделяю им. И думаю, это должны делать все нормальные люди — заботиться о семье и близких, это главная задача», — пояснил Четин агентству.

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