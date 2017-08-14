В Южной Корее представили пишущего заметки о спорте робота-журналиста

Программа использует базу данных слов и предложений, написанных журналистами агентства. Заметка пишется в три этапа — сбор данных, написание текста и грамматическая проверка.

Кроме того, робот сравнивает данные из пяти источников, чтобы подтвердить достоверность информации.

Во время редактирования программа переорганизовывает структуру материала в зависимости от результатов матчей и участия в играх южнокорейских спортсменов.

Робот-журналист успешно прошел испытания, создавая заметки по результатам матчей Английской премьер-лиги сезона 2016−2017 года. В общей сложности он выпустил 380 автоматических экспериментальных статей, каждая из которых выходила в течение одной-двух секунд с момента окончания игры. Soccerbot будет освещать весь сезон матчей EPL 2017−2018 года.