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12:00 (мск), источник: РБК

В Южной Корее представили пишущего заметки о спорте робота-журналиста

Южнокорейское информационное агентство Yonhap представило робота-журналиста Soccerbot, который самостоятельно пишет заметки о футбольных матчах Английской премьер-лиги (EPL), говорится в сообщении информагентства.

Программа использует базу данных слов и предложений, написанных журналистами агентства. Заметка пишется в три этапа — сбор данных, написание текста и грамматическая проверка.

Кроме того, робот сравнивает данные из пяти источников, чтобы подтвердить достоверность информации.

Во время редактирования программа переорганизовывает структуру материала в зависимости от результатов матчей и участия в играх южнокорейских спортсменов.

Во время загрузки произошла ошибка.

Робот-журналист успешно прошел испытания, создавая заметки по результатам матчей Английской премьер-лиги сезона 2016−2017 года. В общей сложности он выпустил 380 автоматических экспериментальных статей, каждая из которых выходила в течение одной-двух секунд с момента окончания игры. Soccerbot будет освещать весь сезон матчей EPL 2017−2018 года.

По информации Yonhap, в агентстве разрабатывают новую программу для освещения зимней Олимпиады-2018 в Пхенчхане.

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