В Южной Корее представили пишущего заметки о спорте робота-журналиста
Южнокорейское информационное агентство Yonhap представило
Южнокорейское информационное агентство Yonhap представило
Программа использует базу данных слов и предложений, написанных журналистами агентства. Заметка пишется в три этапа — сбор данных, написание текста и грамматическая проверка.
Во время редактирования программа переорганизовывает структуру материала в зависимости от результатов матчей и участия в играх южнокорейских спортсменов.
По информации Yonhap, в агентстве разрабатывают новую программу для освещения зимней Олимпиады-2018 в Пхенчхане.