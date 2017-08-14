На стадионе ФК «Краснодар» стюарды подрались с местными фанатами

«Пришли поддержать родной клуб Краснодар в матче с пермским Амкаром и стали свидетелем неприятной сцены. На фан-секторе возник конфликт между активными фанатами и обычными болельщиками — последним якобы мешал смотреть футбол огромный флаг ультрас. В столкновение вмешались местные стюарды, которые попытались изъять флаг, началась потасовка, которая длилась минут 10. В итоге нескольких фанатов вывели насильно, остальные сами покинули трибуну, видимо в знак протеста», — сообщил изданию Sports.ru очевидец.