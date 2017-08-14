На стадионе ФК «Краснодар» стюарды подрались с местными фанатами
13 августа во время футбольного матча между «Краснодаром» и «Амкаром» произошла потасовка между болельщиками и стюардами.
13 августа во время футбольного матча между «Краснодаром» и «Амкаром» произошла потасовка между болельщиками и стюардами.
«Пришли поддержать родной клуб Краснодар в матче с пермским Амкаром и стали свидетелем неприятной сцены. На
Напомним, домашний матч «Краснодара» с «Амкаром» закончился вничью. Встреча команд в матче 6-го тура российской