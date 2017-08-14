На Мамаевом кургане поселились белки

Источник: ГТРК "Волгоград-ТРВ"

Наши природные условия, отмечают эксперты, для этих животных нетипичные. В течение двух-трех недель зверькам придется акклиматизироваться. Помогать им в этом будут работники заповедника.

Маленькие пушистые грызуны мечутся в ожидании свободы. Когда белок выпускают, зверьки с присущей им прытью буквально вылетают из клетки.

Природный парк на Мамаевом кургане местные жители называют не иначе как заповедником. Здесь часто встречают куропаток, лисиц и даже кабанов. Теперь по ветвям деревьев прыгают юркие грызуны. Таким гостям больше всего рады дети, они дают зверькам имена и находят знаки отличия.

Десять белок привезли из Москвы по поручению министра природных ресурсов. После того как работники музея-заповедника приобретут бесценный опыт по ухаживанию за зверьками, они надеются получить еще одну партию грызунов.

Алексей Васин, директор музея-заповедника «Сталинградская битва»: «Научимся ухаживать, кормить, поить, лечить, если потребуется. И, надеюсь, это станет хорошим началом для того, чтобы развивать дальше это замечательное дело».

Сейчас главный вопрос, по словам специалистов, прокорм животных. На прилегающей территории заповедника есть естественные корма, но их мало. Чтобы животные не голодали, представители комитета природных ресурсов и экологии разработали специальный план расположения кормушек и места водопоя для белок. В скором времени они будут установлены по всей территории парка.

Андрей Шалаев, заместитель председателя комитета природных ресурсов лесного хозяйства и экологии Волгоградской области: «Человек предполагает, а выбирает уже само животное. Поэтому в пробных местах установим это оборудование, будем наблюдать, как реагируют зверьки, где им больше понравится кормиться, прятаться. В эти точки и будем передвигать либо дополнительно устанавливать подкормочное оборудование и защитное».