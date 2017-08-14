На Мамаевом кургане поселились белки
Территория природного парка на Мамаевом кургане стала новым домом для белок. Пушистые красавицы переехали в Волгоград из столицы.
Территория природного парка на Мамаевом кургане стала новым домом для белок. Пушистые красавицы переехали в Волгоград из столицы.
Наши природные условия, отмечают эксперты, для этих животных нетипичные. В течение
Маленькие пушистые грызуны мечутся в ожидании свободы. Когда белок выпускают, зверьки с присущей им прытью буквально вылетают из клетки.
Природный парк на Мамаевом кургане местные жители называют не иначе как заповедником. Здесь часто встречают куропаток, лисиц и даже кабанов. Теперь по ветвям деревьев прыгают юркие грызуны. Таким гостям больше всего рады дети, они дают зверькам имена и находят знаки отличия.
Десять белок привезли из Москвы по поручению министра природных ресурсов. После того как работники
Алексей Васин, директор
Сейчас главный вопрос, по словам специалистов, прокорм животных. На прилегающей территории заповедника есть естественные корма, но их мало. Чтобы животные не голодали, представители комитета природных ресурсов и экологии разработали специальный план расположения кормушек и места водопоя для белок. В скором времени они будут установлены по всей территории парка.
Андрей Шалаев, заместитель председателя комитета природных ресурсов лесного хозяйства и экологии Волгоградской области: «Человек предполагает, а выбирает уже само животное. Поэтому в пробных местах установим это оборудование, будем наблюдать, как реагируют зверьки, где им больше понравится кормиться, прятаться. В эти точки и будем передвигать либо дополнительно устанавливать подкормочное оборудование и защитное».
Белка для нашего климата животное не привычное, но в течение