Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Сергей Лазарев в образе Паттинсона из «Сумерек»: фото со съемок
Ученые вывели идеальный график повседневной жизни
Мама превращает мужские рубашки в красивые платья для дочек
На рынке аренды квартир начался высокий сезон
Подписчики осудили Наталью Водянову за неопрятный внешний вид
Главные события недели (видео)Поклон Усэйну Болту, землетрясение в Китае, «кровавая» луна и пицца на дороге в Арканзасе — самые обсуждаемые события в видеоформате
От Соколова до Певцова: секс-символы кино 90-х тогда и сейчас
Кожевникова, Бледанс и Чехова на премьере фильма Реввы
Фото дня: подделку «Бугатти» готовы купить за 5 000 000 рублей
«Мерседес» изобрел новую подушку безопасности
Молодая супруга 86-летнего Краско поведала об интимной жизни
Экономика РФ при санкциях удивила СМИ Германии
Подписчики осудили Наталью Водянову за неопрятный внешний вид
Внучка Алисы Фрейндлих вышла замуж
Украина пригрозила Белоруссии санкциями - СМИ
Басурин: ВСУ идут в атаку на юге ДНР, есть жертвы
Опыт владельца: «Как меня обманули хитрой строчкой в договоре»
Adidas закрывает розничные магазины в России
Фоторепортажи
8«Скирда Патрика»
10Перестрелка в здании Мособлсуда
11:44 (мск), источник: ГТРК "Волгоград-ТРВ"

На Мамаевом кургане поселились белки

Территория природного парка на Мамаевом кургане стала новым домом для белок. Пушистые красавицы переехали в Волгоград из столицы.

Источник: ГТРК "Волгоград-ТРВ"

Наши природные условия, отмечают эксперты, для этих животных нетипичные. В течение двух-трех недель зверькам придется акклиматизироваться. Помогать им в этом будут работники заповедника.

Маленькие пушистые грызуны мечутся в ожидании свободы. Когда белок выпускают, зверьки с присущей им прытью буквально вылетают из клетки.

Природный парк на Мамаевом кургане местные жители называют не иначе как заповедником. Здесь часто встречают куропаток, лисиц и даже кабанов. Теперь по ветвям деревьев прыгают юркие грызуны. Таким гостям больше всего рады дети, они дают зверькам имена и находят знаки отличия.

Десять белок привезли из Москвы по поручению министра природных ресурсов. После того как работники музея-заповедника приобретут бесценный опыт по ухаживанию за зверьками, они надеются получить еще одну партию грызунов.

Алексей Васин, директор музея-заповедника «Сталинградская битва»: «Научимся ухаживать, кормить, поить, лечить, если потребуется. И, надеюсь, это станет хорошим началом для того, чтобы развивать дальше это замечательное дело».

Сейчас главный вопрос, по словам специалистов, прокорм животных. На прилегающей территории заповедника есть естественные корма, но их мало. Чтобы животные не голодали, представители комитета природных ресурсов и экологии разработали специальный план расположения кормушек и места водопоя для белок. В скором времени они будут установлены по всей территории парка.

Андрей Шалаев, заместитель председателя комитета природных ресурсов лесного хозяйства и экологии Волгоградской области: «Человек предполагает, а выбирает уже само животное. Поэтому в пробных местах установим это оборудование, будем наблюдать, как реагируют зверьки, где им больше понравится кормиться, прятаться. В эти точки и будем передвигать либо дополнительно устанавливать подкормочное оборудование и защитное».

Белка для нашего климата животное не привычное, но в течение двух-трех недель грызуны акклиматизируются, уверены зоологи. Специалисты продолжат вести наблюдение за пушистыми зверьками, чтобы обеспечить им наиболее благоприятные условия и подготовку к зимовке.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 Погибла 30-летняя известная российская актриса
Алла Пугачева подарила на свадьбу внуку шикарную квартиру. Фото
Власти КНДР созвали своих основных послов на совещание в Пхеньян
Скарамуччи рассказал о желании элиты США сместить Трампа с поста
В Буркина-Фасо ликвидировали участников нападения на ресторан
Российским чиновникам могут разрешить получать дорогие подарки
СМИ: «Аэрофлот» столкнулся с перебоями в поставках топлива
Россияне назвали главные проблемы в стране
Биг-Бен «замолчит» на четыре года
Спорт
Российские легкоатлеты покидают ЧМ с шестью медалями Главным успехом для выступавших в нейтральном статусе россиян стала победа прыгуньи в высоту Марии Ласицкене, ставшей двукратной чемпионкой мира
Авто
Американка за рулем автомобиля упала с 7 этажа парковки По одной из версий, женщина во время парковки могла перепутать педали
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Стали известны имена наставников нового сезона шоу «Голос» Продюсер Юрий Аксюта сообщил о возвращении «золотого» состава жюри
Недвижимость
Adidas закрывает розничные магазины в России
Застройщики многоэтажек отказываются от балконов
Названа цена самой дешевой квартиры в центре Москвы
Рядом с какими станциями метро жилье дешевле: рейтинг
Леди
Внучка Алисы Фрейндлих вышла замуж Знаменитая актриса на росписи молодых не присутствовала.
Дети
Иван Жидков показал взрослую дочь Татьяны Арнтгольц 7-летняя Маша растет копией своей мамы.
Все о ремонте
Интерьер недели: современная квартира в кирпичной пятиэтажке
13 интересных идей для маленькой кухни
Стильная двушка с минимумом мебели, цвета и декора
Как оформить интерьер в современном стиле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь