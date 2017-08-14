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11:42 (мск), источник: Волгоградское деловое телевидение

В Волгограде и Городище отключат газ 16 августа

Плановый ремонт продолжается на сетях систем газоснабжения и газораспределения, собщает ВДТВ.

Источник: Волгоградское деловое телевидение

В силу этого 16 августа волгоградцы, живущие в Краснооктябрьском и Красноармейском районах, а также в р. п. Городище, вынуждены будут полсуток провести без газа.

Как поясняют в ООО «Газпром межрегионгаз Волгоград», 16 августа с 8:00 до 20:00 газа не будет по следующим адресам:

Краснооктябрьский район:

• ул. Матевосяна, 22б, 30, 24,32,34.

• пр. Волжский, 2,4,6, 8,12.

• пос. Металлургов, 172, 173, 188, 189, 167, 190, 192, 132, 133, 144 (134), 135,136, 21 (137), 127 (139), 140, 141, 124 (142), 17 (143), 122 (146), 140, 129 (171), 121, 131, 134, 139, 181, 182 (146), 183, 184, 154 (185), 165 (194, 195), 128, 129, 135, 138, 150, 121б, 1, 14, 16−19, 21−40, 40/1, 41−63, 65, 65а, 65/4, 66, 67, 73−79, 81−91, 91/2, 91/1, 2−103, 103б, 103 г, 106−111, 112/1, 112/2, 113/1, 113/2, 114, 115, 16/1, 116/2, 117.

• ул. Прибалтийская, 1−17, 19.

• ул. Тряскина, 1−10, 12−18, 20−40, 42−50.

• ул. Чистоозерная, 51, 53, 54,12, 12а, 14, 14а, 16, 16а.

• ул. Герцена, 15.

• пр. Ленина, 114.

Красноармейский район:

• ул. Городовикова, 34, 38.

• ул. Навлинская, 41, 46, 54б, 48б, 40б, 44, 32, 34.

• ул. Петропавловская, 87а, 87, 89, 91.

• пер. Обводной, 2.

• ул. Доценко, 68, 68а, 74, 76, 78, 80, 35а, 35, 37, 39, 41, 43, 70.

• ул. Гражданская, 52, 56, 58, 62, 26, 28, 34, 14, 16, 18, 22, 24.

• пр. Героев Сталинграда, 52, 54, 56, 60, 62, 39, 41, 45, 47, 49, 40, 42, 44, 48, 21, 23, 25, 29, 35, 37.

• ул. Пролетарская, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 39, 41, 45, 47, 49, 51а, 53, 55.

б-р Энгельса, 2, 2а, 4, 4а, 8, 10, 14, 16, 18, 22, 24, 26, 28, 32, 34, 36, 27, 29, 31, 35, 1, 3, 9, 11, 15, 17, 19, 23, 25.

• ул. Изобильная, 4, 6, 12, 14, 20, 22.

• ул. Остравская, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 20а.

16 августа с 9:00 до 16:00 прекратят поставку газа жителям р.п. Городище. Сотрудники газовых служб просят жителей не оставлять включенным газовое оборудование.

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