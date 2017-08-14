В Волгограде и Городище отключат газ 16 августа

Источник: Волгоградское деловое телевидение

В силу этого 16 августа волгоградцы, живущие в Краснооктябрьском и Красноармейском районах, а также в р. п. Городище, вынуждены будут полсуток провести без газа.

Как поясняют в ООО «Газпром межрегионгаз Волгоград», 16 августа с 8:00 до 20:00 газа не будет по следующим адресам:

Краснооктябрьский район:

• ул. Матевосяна, 22б, 30, 24,32,34.

• пр. Волжский, 2,4,6, 8,12.

• пос. Металлургов, 172, 173, 188, 189, 167, 190, 192, 132, 133, 144 (134), 135,136, 21 (137), 127 (139), 140, 141, 124 (142), 17 (143), 122 (146), 140, 129 (171), 121, 131, 134, 139, 181, 182 (146), 183, 184, 154 (185), 165 (194, 195), 128, 129, 135, 138, 150, 121б, 1, 14, 16−19, 21−40, 40/1, 41−63, 65, 65а, 65/4, 66, 67, 73−79, 81−91, 91/2, 91/1, 2−103, 103б, 103 г, 106−111, 112/1, 112/2, 113/1, 113/2, 114, 115, 16/1, 116/2, 117.

• ул. Прибалтийская, 1−17, 19.

• ул. Тряскина, 1−10, 12−18, 20−40, 42−50.

• ул. Чистоозерная, 51, 53, 54,12, 12а, 14, 14а, 16, 16а.

• ул. Герцена, 15.

• пр. Ленина, 114.

Красноармейский район:

• ул. Городовикова, 34, 38.

• ул. Навлинская, 41, 46, 54б, 48б, 40б, 44, 32, 34.

• ул. Петропавловская, 87а, 87, 89, 91.

• пер. Обводной, 2.

• ул. Доценко, 68, 68а, 74, 76, 78, 80, 35а, 35, 37, 39, 41, 43, 70.

• ул. Гражданская, 52, 56, 58, 62, 26, 28, 34, 14, 16, 18, 22, 24.

• пр. Героев Сталинграда, 52, 54, 56, 60, 62, 39, 41, 45, 47, 49, 40, 42, 44, 48, 21, 23, 25, 29, 35, 37.

• ул. Пролетарская, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 39, 41, 45, 47, 49, 51а, 53, 55.

• б-р Энгельса, 2, 2а, 4, 4а, 8, 10, 14, 16, 18, 22, 24, 26, 28, 32, 34, 36, 27, 29, 31, 35, 1, 3, 9, 11, 15, 17, 19, 23, 25.

• ул. Изобильная, 4, 6, 12, 14, 20, 22.

• ул. Остравская, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 20а.