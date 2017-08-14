«Первый канал» назвал дату выхода «Пусть говорят» с новым ведущим

Источник: РИА "Новости"

«Кто будет вести “Пусть говорят” в новом сезоне? Андрей Малахов или??? Об этом без остановки говорили последние две недели, выдвигая самые невероятные версии», — отмечается в сообщении представителей «Первого канала». Этот вопрос, по их данным, разрешится 14 августа. «Сегодня вы увидите все своими глазами — в 19:50 мск в программе “Пусть говорят” интрига будет раскрыта», — говорится в пресс-релизе.

Ранее, 13 августа, «Первый канал» выпустил на своем сайте анонс нового выпуска программы «Пусть говорят». В коротком видеоролике были изображены фотографии Андрея Малахова и ведущего программы «Время» Дмитрия Борисова. «Кто заменит Андрея Малахова в программе “Пусть говорят”?» — говорилось в анонсе программы.

Прежде, 11 августа, стало известно, что в Останкино был снят очередной эфирный выпуск передачи. В качестве ведущего «Пусть говорят», как передавал корреспондент РБК со съемочной площадки, участие в программе принял Борисов.

До этого, как поясняли РБК три знакомых с процессом создания передачи источника, «Первый канал» снял три пилотных выпуска ток-шоу, в которых приняли участие ведущий красноярского канала ТВК Александр Смол и Дмитрий Борисов. При этом телеканал, как уточняли собеседники РБК, несколько раз переносил начало полноценных съемок, так как не мог определиться с кандидатурой ведущего.

Об уходе Малахова с «Первого канала» стало известно 31 июля. По информации источников РБК, близких к тележурналисту, такое решение он принял в связи с тем, у него возник конфликт с новым продюсером программы. Русская служба Би-би-си тогда уточняла, что новый продюсер передачи Наталья Никонова хотела добавить в ток-шоу больше политических тем.