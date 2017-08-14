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11:38 (мск), источник: ТАСС

ВЦИОМ: россияне назвали зарплаты, экономику и соцполитику главными проблемами в стране

В число актуальных проблем россияне также включили состояние сферы здравоохранения, безработицу, проблемы в сфере образования и низкие пенсии, инфляцию, коррупцию и ЖКХ.

Источник: РИА "Новости"

ТАСС, 14 августа. Россияне считают, что наиболее важные проблемы для страны в целом в настоящий момент связаны с низкими зарплатами и уровнем жизни (24%), состоянием экономики (21%) и проводимой социальной политикой (18%). Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованные в понедельник на сайте организации.

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«Третий месяц подряд первое место в списке проблемных тем занимают низкие зарплаты и уровень жизни в целом — в июле их называют 24% россиян (против 18% в январе с. г. и 14% в июле 2016 г.). Каждого пятого (21%) беспокоит состояние экономики (в начале года — 16%). В топ-3 проблем вошла социальная политика: 18% в июле (год назад эта доля была вдвое меньше — 9%)», — говорится в сообщении.

В число актуальных проблем россияне также включили состояние сферы здравоохранения (17%), безработицу (14%), проблемы в сфере образования и низкие пенсии (по 12%), инфляцию и коррупцию (каждый десятый респондент) и ЖКХ (8%). «Актуальность большинства тем проблемного рейтинга, составивших топ-10 в июле, сегодня выше, чем год назад, исключение — инфляция», — отмечает ВЦИОМ.

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«Проблемный рейтинг — это барометр расхождений реальности и ожиданий, из него видны основные точки депривации, из которых следует запрос к власти. На сегодняшний день наиболее острая тема — проблема материального благосостояния, низкие зарплаты и низкий уровень жизни, что актуализирует вторую больную тему — социальной поддержки. Эти данные дополняют картину, контуры которой видны в других наших опросах: по сравнению с 2014 годом доля бедных удвоилась, а главным страхом остается рост цен», — прокомментировала результаты опроса руководитель практики социального моделирования и прогнозирования департамента исследований ВЦИОМ Юлия Баскакова.

Инициативный всероссийский опрос ВЦИОМ проведен 27 июля — 1 августа в 130 населенных пунктах в 46 областях, краях и республиках восьми федеральных округов России.

Объем выборки 1600 человек, максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 3,5%.

2 комментарияк этой статье
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Комментарии2
Комментарии
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алексей смирнов
В свете последних событий,санкций США,уровень жизни в России продолжит и дальше снижаться,так как приток инвестиций будет всё меньше.Большинство населения...
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