В лесу под Гвардейском заблудились 5 человек
В субботу в лесу рядом с поселком Грибки Гвардейского городского округа заблудились 5 человек. Об этом в понедельник сообщает официальный паблик системы 112 «ВКонтакте».
В субботу в лесу рядом с поселком Грибки Гвардейского городского округа заблудились 5 человек. Об этом в понедельник сообщает официальный паблик системы 112 «ВКонтакте».
В экстренные службы около часа дня позвонили сами заблудившиеся в лесу грибники. На их поиски был отправлен наряд полиции в составе трех человек и одной единицы техники. Через два часа потерявшиеся были найдены, медицинская помощь им не потребовалась.