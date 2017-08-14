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11:49 (мск), источник: Новый Калининград

В лесу под Гвардейском заблудились 5 человек

В субботу в лесу рядом с поселком Грибки Гвардейского городского округа заблудились 5 человек. Об этом в понедельник сообщает официальный паблик системы 112 «ВКонтакте».

В экстренные службы около часа дня позвонили сами заблудившиеся в лесу грибники. На их поиски был отправлен наряд полиции в составе трех человек и одной единицы техники. Через два часа потерявшиеся были найдены, медицинская помощь им не потребовалась.

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