Рыбак из Хохольского района изготовил чучела-картины из щук и сазанов

Источник: РИА "Воронеж"

Рыбак из поселка Хохольский Хохольского района 36-летний Александр Авдеев изготовил чучела-картины из щук и сазанов. Выставка его работ открылась в музее «Мастера» села Хохол в четверг, 10 августа. Об этом корреспонденту РИА «Воронеж» сообщила заведующая музеем Лилия Абакумова в понедельник, 14 августа.

Александр Авдеев работает связистом в Воронеже. Хобби мужчины — живопись и подводная охота. В свободное время он рисует пейзажи, рыбачит, увлекается подводной охотой. Чучела Александр мастерит из голов щук, сомов и сазанов. За пять лет он сделал 30 подобных картин.

— Технология, на мой взгляд, несложная и схожа с приготовлением таранки. Рыбьи головы мою, солю, сушу, потом подкрашиваю, вставляю бусины вместо глаз. Затем закрепляю их на древесном спиле, оформляю мхом, ветками. В основном дарю их друзьям, тоже заядлым рыбакам. Хорошо смотрятся такие картины на кухне, — рассказал Александр Авдеев.

На изготовление одной такой работы у Александра уходит около двух месяцев.

Мужчина увлекся подводной охотой в армии. Перед службой Александр Авдеев закончил Воронежскую морскую школу. Затем служил на флоте спасателем-водолазом в городе Балтийске Калининградской области.

В армии научился погружаться на глубину. Александр Авдеев может пробыть под водой без воздуха три минуты. После службы продолжил нырять и постепенно обзавелся необходимым снаряжением.

— Рыбалку любил всегда и решил попробовать ловить рыбу под водой. Оказалось, несложно. Например, щука никого не боится, не прячется, она ведь сама хищница. Надо только знать, где они водятся, — пояснил Александр Авдеев.

Мужчина ловит рыбу на реках Воронеж. Дон, Девица и иногда ездит на Волгу. Самый большой улов — 10-килограммовый сом, щука весом 8,7 кг и толстолобик — 6,2 кг. Два раза попадались 5-килограммовые сазаны.