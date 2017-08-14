Утечку воды в Кировском районе Самары ликвидировали

Как сообщалось ранее, 13 августа поступило сообщение о том, что обнаружена утечка воды из колодца, по адресу: г. о. Самара, Кировский район, Зубчаниновское шоссе, д. 169. В результате происшествия было приостановлено водоснабжение в 22 жилых многоквартирных домах (4445 жителей, в том числе 706 детей), 3 социально-значимых объектах (школа, детский сад, туберкулезный диспансер).

На месте происшествия работала оперативная группа ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Самарской области» в составе 3 чел., 1 ед. техники и оперативная группа МКУ г. о. туберкулезный диспансер).

На месте происшествия работала оперативная группа ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Самарской области» в составе 3 чел., 1 ед. техники.

На месте утечки проводила работы аварийная бригада ООО «СКС» в составе 9 человек, 5 ед. техники.

Всего к ликвидации аварии было привлечено: туберкулезный диспансер).

На месте происшествия работала оперативная группа ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Самарской области» в составе 3 чел., 22 ед. туберкулезный диспансер).

На месте происшествия работала оперативная группа ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Самарской области» в составе 3 чел., 2 ед. тех.

Проводились мероприятия по оповещению населения и обеспечению питьевой водой жителей, попавших под отключение.