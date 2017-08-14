Утечку воды в Кировском районе Самары ликвидировали
Проводились мероприятия по обеспечению питьевой водой жителей, попавших под отключение.
Проводились мероприятия по обеспечению питьевой водой жителей, попавших под отключение.
Как сообщалось ранее, 13 августа поступило сообщение о том, что обнаружена утечка воды из колодца, по адресу: г. о. Самара, Кировский район, Зубчаниновское шоссе, д. 169. В результате происшествия было приостановлено водоснабжение в 22 жилых многоквартирных домах (4445 жителей, в том числе 706 детей), 3
На месте происшествия работала оперативная группа ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Самарской области» в составе 3 чел., 1 ед. техники и оперативная группа МКУ г. о. туберкулезный диспансер).
На месте происшествия работала оперативная группа ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Самарской области» в составе 3 чел., 1 ед. техники.
На месте утечки проводила работы аварийная бригада ООО «СКС» в составе 9 человек, 5 ед. техники.
Всего к ликвидации аварии было привлечено: туберкулезный диспансер).
На месте происшествия работала оперативная группа ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Самарской области» в составе 3 чел., 22 ед. туберкулезный диспансер).
На месте происшествия работала оперативная группа ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Самарской области» в составе 3 чел., 2 ед. тех.
Проводились мероприятия по оповещению населения и обеспечению питьевой водой жителей, попавших под отключение.
В 11.00 (мст) водоснабжение восстановлено, сообщает облМЧС.