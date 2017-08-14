«Пекарня Хлебница» на улице Родионова в Нижнем Новгороде закрыта по требованию Роспотребнадзора
Нижний Новгород. 14 августа.
Нижний Новгород. 14 августа.
Как сообщает управление Роспотребнадзора по Нижегородской области, ведомство провело проверку соблюдения санитарного законодательства в предприятии общественного питания ИП Юсипова Д. С.
Согласно информации, в ходе проверки был выявлен ряд нарушений, а именно — в
В связи с установленным фактом несоблюдения предприятием общественного питания требований санитарных правил управлением Роспотребнадзора по Нижегородской области был составлен протокол по статье «Нарушение
По результатам рассмотрения этого дела суд принял решение приостановить деятельность
Ранее сообщалось, что киоск с шаурмой в Володарском районе Нижегородской области закрыт на 30 суток также