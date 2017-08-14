«Пекарня Хлебница» на улице Родионова в Нижнем Новгороде закрыта по требованию Роспотребнадзора

Как сообщает управление Роспотребнадзора по Нижегородской области, ведомство провело проверку соблюдения санитарного законодательства в предприятии общественного питания ИП Юсипова Д. С.

Согласно информации, в ходе проверки был выявлен ряд нарушений, а именно — в магазине-кулинарии «Пекарня Хлебница» отсутствовал туалета и раковина для мытья рук посетителей.

В связи с установленным фактом несоблюдения предприятием общественного питания требований санитарных правил управлением Роспотребнадзора по Нижегородской области был составлен протокол по статье «Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения в специально оборудованных местах (столовых, ресторанах, кафе, барах и других местах), в том числе при приготовлении пищи и напитков, их хранении и реализации населению».

По результатам рассмотрения этого дела суд принял решение приостановить деятельность магазина-кулинарии на 60 суток.