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11:46 (мск), источник: НТА-Приволжье

«Пекарня Хлебница» на улице Родионова в Нижнем Новгороде закрыта по требованию Роспотребнадзора

Нижний Новгород. 14 августа. НТА-Приволжье — «Пекарня Хлебница» на улице Родионова в Нижнем Новгороде закрыта по требованию Роспотребнадзора.

Как сообщает управление Роспотребнадзора по Нижегородской области, ведомство провело проверку соблюдения санитарного законодательства в предприятии общественного питания ИП Юсипова Д. С.

Согласно информации, в ходе проверки был выявлен ряд нарушений, а именно — в магазине-кулинарии «Пекарня Хлебница» отсутствовал туалета и раковина для мытья рук посетителей.

В связи с установленным фактом несоблюдения предприятием общественного питания требований санитарных правил управлением Роспотребнадзора по Нижегородской области был составлен протокол по статье «Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения в специально оборудованных местах (столовых, ресторанах, кафе, барах и других местах), в том числе при приготовлении пищи и напитков, их хранении и реализации населению».

По результатам рассмотрения этого дела суд принял решение приостановить деятельность магазина-кулинарии на 60 суток.

Ранее сообщалось, что киоск с шаурмой в Володарском районе Нижегородской области закрыт на 30 суток также из-за нарушений санитарного законодательства.

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