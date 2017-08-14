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13:01 (мск), источник: Noi.md

Со свадьбы в больницу: отравление в Гратиештах

18 человек были госпитализированы, отравившись на свадьбе в селе Гратиешты, сообщает Noi.md.

Источник: Noi.md

Среди пострадавших есть двое детей, которые были госпитализированы в инфекционную детскую больницу, а взрослые лежат в инфекционной больнице им. Томы Чорбэ.

Муниципальные власти объявили, что после инцидента деятельность ресторана была приостановлена.

Представители примэрии сообщили, что свадьба состоялась в прошлую пятницу, и на ней было более 130 гостей. Дело расследуется компетентными органами.

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