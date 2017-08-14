Со свадьбы в больницу: отравление в Гратиештах

Источник: Noi.md

Среди пострадавших есть двое детей, которые были госпитализированы в инфекционную детскую больницу, а взрослые лежат в инфекционной больнице им. Томы Чорбэ.

Муниципальные власти объявили, что после инцидента деятельность ресторана была приостановлена.