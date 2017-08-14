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11:56 (мск), источник: AmurMedia.ru

Олимпийские чемпионы посетят спортивный фестиваль «Новое поколение — 2017» в Хабаровске

В краевой центр с мастер-классами приедут 10 почетных гостей.

Хабаровск, 14 августа, AmurMedia.

В регионе продолжается подготовка к Дальневосточному спортивному фестивалю студентов «Новое поколение — 2017», который пройдет в Хабаровске 20—24 сентября. По информации организаторов, масштабное событие посетит Олимпийская команда Российского спортивного студенческого союза (РССС), сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу правительства Хабаровского края.

Десять чемпионов и призеров престижных международных игр 20—22 сентября проведут в краевой столице мастер-классы. Олимпийская сборная РССС представит 5 регионов РФ: Москву, Санкт-Петербург, Воронежскую, Волгоградскую и Тюменскую области. Среди именитых спортсменов — олимпийская чемпионка 2004 года, обладательница Кубка мира, чемпионка игр Доброй воли и всемирной универсиады Татьяна Лебедева, олимпийский чемпион 1996 года, пятикратный рекордсмен мира по тяжелой атлетике Алексей Петров, двукратная олимпийская чемпионка и 7-кратная чемпионка СССР по волейболу Нина Смолеева, олимпийская чемпионка 1998 года и трехкратная чемпионка мира по биатлону Галина Куклева и другие.

Соревнования по киберспорту и косплей дефиле пройдут во время фестиваля в Хабаровске.

После Хабаровска олимпийцы отправятся в Белогорск, Благовещенск, Сковородино, Тынду и Нерюнгри. А 4—5 октября они вновь встретятся со спортсменами краевой столицы.

Информагентство уже сообщало, что фестиваль «Новое поколение-2017» станет ярким спортивным событием Дальнего Востока этой осенью. Он соберет команды 17 лучших вузов ДФО, Японии, Китая и Кореи, а также наставников, экспертов и специалистов в области спортивного маркетинга, бизнеса, науки, психологии и PR.

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