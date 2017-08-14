Олимпийские чемпионы посетят спортивный фестиваль «Новое поколение — 2017» в Хабаровске
В краевой центр с
В краевой центр с
Хабаровск, 14 августа, AmurMedia.
В регионе продолжается подготовка к Дальневосточному спортивному фестивалю студентов «Новое поколение — 2017», который пройдет в Хабаровске
Десять чемпионов и призеров престижных международных игр
Соревнования по киберспорту и косплей дефиле пройдут во время фестиваля в Хабаровске.
После Хабаровска олимпийцы отправятся в Белогорск, Благовещенск, Сковородино, Тынду и Нерюнгри. А
Информагентство уже сообщало, что фестиваль «Новое поколение-2017» станет ярким спортивным событием Дальнего Востока этой осенью. Он соберет команды 17 лучших вузов ДФО, Японии, Китая и Кореи, а также наставников, экспертов и специалистов в области спортивного маркетинга, бизнеса, науки, психологии и PR.