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11:50 (мск), источник: VN.ru

Гигантский белый гриб найден в Новосибирской области

В Болотном местные жители считают урожай белых грибов ведрами. На днях заядлый «тихий охотник» нашел в лесу боровик, диаметр шляпы которого — более 70 сантиметров.

Источник: VN.ru

В Болотном Новосибирской области — огромный урожай грибов. Сегодня базар райцентра завален лисичками. Грибники предлагают покупателям от небольшой тары до 15 литровой корзины. Средняя стоимость ведра грибов 500 рублей. «Мы ведь знаете как. Утром рано на базаре сидим, а после обеда в лес идем. Собираем грибы на утро. Лично для меня, пенсионерки, это хорошая прибавка в кармане, — рассказывает Тамара Мирошниченко. — А тем более, в этом году грибы под носом растут. За тридевять земель за ними идти не нужно».

На импровизированных прилавках, грибочки помельче и внушительных размеров. А в целом этот сезон радует любителей дикоросов. Первые грибы на болотнинском рынке появились еще в конце мая. Торговцы просто заполоняли всю площадь торгового участка сморчками. Сморчки сменили коровники. «А сейчас в лесу грибов просто валом, всех и сразу — маслят, лисичек, белого, груздей», — рассказал корреспонденту VN.ru заядлый грибник Николай Кобыленко.

По словам Николая Ивановича, удивителен нынешний грибной сезон еще тем, что грибы достигают огромных размеров и остаются нетронутыми червями. Это большая редкость. «Я недавно собрал больше четырех ведер белого гриба, червивых единицы, — хвастается Николай Кобыленко. —  Нашел белый гриб, диаметр его шляпы 70 сантиметров и, на удивление, чистейший. Мы всегда заготавливаем много грибов на зиму — солим, сушим, маринуем. Но в этом году не просто много, а очень много».

По словам грибников из Новосибирска, это лето можно назвать «рекордно грибным». Кроме грибов, в новосибирских лесах нынче было много земляники, черники, голубики и боярышника. Добавим, что на днях в лесах пойдут опята и брусника.

Автор известного сайта «Грибы Новосибирской области» Дмитрий Агеев добавил VN.ru, что найденный жителем Болотного огромный белый гриб не самый гигантский — попадаются еще больше. «Точной статистики никто не ведет, но этот экземпляр достоин всяческого уважения», — сказал Агеев.

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