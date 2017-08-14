Тефтелев о погибших саженцах на ЧМЗ: рассмотрим отдельно эту ситуацию

Как сообщало ранее агентство «Урал-пресс-информ», вместо варварски уничтоженных кленов на ЧМЗ прокуратура обязала администрацию Металлургического района Челябинска высадить новые саженцы. место вырубленных 80 здоровых кленов в сквере Металлургического района Челябинска должны были быть высажены 336 деревьев — липы, рябины, клены, яблони, ивы. Но, как обнаружили местные жители, часть саженцев, предназначенных для компенсационной высадки, были просто выброшены. Уже погибшие саженцы лип и ив лежат в упаковочном материале прямо на газоне сквера.
«Там, скорее всего должна была быть компенсационная высадка. Если такие факты есть, то будем разбираться. Рассмотрим отдельно эту ситуацию», — сказал Евгений Тефтелева.
Такое развитие ситуации вызывает массу вопросов. Каким образом администрация района во главе с Дмитрием Петровым отчитывалась перед контролирующими органами о проведенной компенсационной высадке, и отчитывалась ли вообще? Как Управление экологии и природопользования администрации города и Росприроднадзор контролировали проведение высадок? Как контролировался расход бюджетных средств, с учетом того, что в среднем один саженец ивы стоит 1200 рублей, и, помимо закупки самого посадочного материала, из бюджета были профинансированы работы по озеленению и транспортные расходы?