Прокуратура проверит сообщение о загрязнении водоема в Уфе
Башкирская природоохранная межрайонная прокуратура организовала проверку по сообщениям в СМИ о загрязнении водоема в Уфе.
Башкирская природоохранная межрайонная прокуратура организовала проверку по сообщениям в СМИ о загрязнении водоема в Уфе.
Напомним, ранее в эфире «Вестей» мы рассказывали о массовом море рыбы в одном из водоемов рядом с пивзаводом. Сброс загрязняющих веществ, предположительно, производится с территории пивоваренного завода АО «Пивоварня Москва-ЭФЕС» в микрорайоне Сипайлово.
В ходе прокурорской проверки будут установлены причина гибели водных биологических ресурсов, источник загрязнения водного объекта, а также лица, виновные в экологическом правонарушении.