Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Кожевникова, Бледанс и Чехова на премьере фильма Реввы
Роспотребнадзор предупредил об опасности маникюра
В шоу "Голос" назвали причину удаления из жюри Гагариной и Лепса
Архитектура позднего СССР: фантастика, ставшая реальностью (фото)
Наталья Шкулева показала, как отдыхает с Малаховым (фото)
Главные события недели (видео)Поклон Усэйну Болту, землетрясение в Китае, «кровавая» луна и пицца на дороге в Арканзасе — самые обсуждаемые события в видеоформате
От Соколова до Певцова: секс-символы кино 90-х тогда и сейчас
Кожевникова, Бледанс и Чехова на премьере фильма Реввы
Выпускники академии МВД: новый скандал (видео)
Все о новом Киа Рио (видео)
"Мы же вас предупреждали" — постпред РФ при ООН о санкциях
Указ Путина: ВМФ РФ должен уступать лишь флоту США
39-летняя Екатерина Климова выглядит как подросток (фото)
Наталья Шкулева показала, как отдыхает с Малаховым (фото)
Украина пригрозила Белоруссии санкциями - СМИ
Басурин: ВСУ идут в атаку на юге ДНР, есть жертвы
Опыт владельца: «Как меня обманули хитрой строчкой в договоре»
Adidas закрывает розничные магазины в России
Фоторепортажи
8«Скирда Патрика»
10Перестрелка в здании Мособлсуда
11:44 (мск), источник: ГТРК Башкортостан

Прокуратура проверит сообщение о загрязнении водоема в Уфе

Башкирская природоохранная межрайонная прокуратура организовала проверку по сообщениям в СМИ о загрязнении водоема в Уфе.

Напомним, ранее в эфире «Вестей» мы рассказывали о массовом море рыбы в одном из водоемов рядом с пивзаводом. Сброс загрязняющих веществ, предположительно, производится с территории пивоваренного завода АО «Пивоварня Москва-ЭФЕС» в микрорайоне Сипайлово.

Во время загрузки произошла ошибка.

В ходе прокурорской проверки будут установлены причина гибели водных биологических ресурсов, источник загрязнения водного объекта, а также лица, виновные в экологическом правонарушении.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 Погибла 30-летняя известная российская актриса
Алла Пугачева подарила на свадьбу внуку шикарную квартиру. Фото
Власти КНДР созвали своих основных послов на совещание в Пхеньян
Скарамуччи рассказал о желании элиты США сместить Трампа с поста
В Буркина-Фасо ликвидировали участников нападения на ресторан
Российским чиновникам могут разрешить получать дорогие подарки
СМИ: «Аэрофлот» столкнулся с перебоями в поставках топлива
Россияне назвали главные проблемы в стране
Биг-Бен «замолчит» на четыре года
Спорт
Российские легкоатлеты покидают ЧМ с шестью медалями Главным успехом для выступавших в нейтральном статусе россиян стала победа прыгуньи в высоту Марии Ласицкене, ставшей двукратной чемпионкой мира
Авто
Американка за рулем автомобиля упала с 7 этажа парковки По одной из версий, женщина во время парковки могла перепутать педали
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Стали известны имена наставников нового сезона шоу «Голос» Продюсер Юрий Аксюта сообщил о возвращении «золотого» состава жюри
Недвижимость
Интерьер недели: классическая трешка в старом фонде
Сбербанк рекордно снизил ставки и первый взнос по ипотеке
Жителям Ленобласти пересчитают счета за капремонт
Дом детства Трампа выставили для аренды на Airbnb
Леди
Внучка Алисы Фрейндлих вышла замуж Знаменитая актриса на росписи молодых не присутствовала.
Дети
Иван Жидков показал взрослую дочь Татьяны Арнтгольц 7-летняя Маша растет копией своей мамы.
Все о ремонте
Интерьер недели: современная квартира в кирпичной пятиэтажке
13 интересных идей для маленькой кухни
Стильная двушка с минимумом мебели, цвета и декора
Как оформить интерьер в современном стиле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь