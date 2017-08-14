Прокуратура проверит сообщение о загрязнении водоема в Уфе

Напомним, ранее в эфире «Вестей» мы рассказывали о массовом море рыбы в одном из водоемов рядом с пивзаводом. Сброс загрязняющих веществ, предположительно, производится с территории пивоваренного завода АО «Пивоварня Москва-ЭФЕС» в микрорайоне Сипайлово.