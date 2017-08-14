В Ростове-на-Дону всю неделю будут отключать свет
Сотни домов останутся без электричества в дневное время суток.
Сотни домов останутся без электричества в дневное время суток.
Ростовские энергетики сообщили о планируемом ремонте электросетей, так с 14 по 18 августа ежедневно с 9:00 до 17:00 без света останутся следующие дома и строения:
— Белорусская, 37−61, 2−80.
— Киргизская, 31−37, 38−48.
— Хибинский, 65−91, 66−90.
— Кубанский, 69−115, 68−108.
— Манычский, 33−91, 36−92.
— Сальский, 33−101, 44−82.
— Медведецкий, 47−71, 48−66.
— Хопёрский, 39−41, 44−48.
— Донецкий, 39−69, 66−96.
— Игарский, 63−83, 66−84.
— Днепровский, 63−79, 64−78.
— Владиленская, 1−55, 2−38.
— Кржижановского, 1−41, 2−56.
— Герцена, 13−61.
— Бакинский, 1−9.
— Норильский, 1−7, 2−8.
— Рационализаторский, 1−31, 2−24.
— Деревообделочный, 5−13, 6−14.
— Сборный, 3−13, 4−14.
— Литейный, 1−19, 2−14.
— Селиванова, 1−25, 34−62.
— Металлургическая, 22−38, 111−119.
— Промышленная, 45−71, 54−84.
— Шолохова, 83−107.