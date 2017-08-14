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12:04 (мск), источник: Деловое сообщество

В Ростове-на-Дону всю неделю будут отключать свет

Сотни домов останутся без электричества в дневное время суток.

Ростовские энергетики сообщили о планируемом ремонте электросетей, так с 14 по 18 августа ежедневно с 9:00 до 17:00 без света останутся следующие дома и строения:

— Белорусская, 37−61, 2−80.

— Киргизская, 31−37, 38−48.

— Хибинский, 65−91, 66−90.

— Кубанский, 69−115, 68−108.

— Манычский, 33−91, 36−92.

— Сальский, 33−101, 44−82.

— Медведецкий, 47−71, 48−66.

— Хопёрский, 39−41, 44−48.

— Донецкий, 39−69, 66−96.

— Игарский, 63−83, 66−84.

— Днепровский, 63−79, 64−78.

— Владиленская, 1−55, 2−38.

— Кржижановского, 1−41, 2−56.

— Герцена, 13−61.

— Бакинский, 1−9.

— Норильский, 1−7, 2−8.

— Рационализаторский, 1−31, 2−24.

— Деревообделочный, 5−13, 6−14.

— Сборный, 3−13, 4−14.

— Литейный, 1−19, 2−14.

— Селиванова, 1−25, 34−62.

— Металлургическая, 22−38, 111−119.

— Промышленная, 45−71, 54−84.

— Шолохова, 83−107.

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