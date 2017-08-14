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11:44 (мск), источник: Вести - Воронеж

«Аэрофлот» отменил авиарейсы из Воронежа в Москву и обратно

Ещё один рейс 14 августа авиакомпания задержала. «Аэрофлот» отменил рейсы из Воронежа в Москву и обратно на понедельник, 14 августа. Ещё один рейс авиакомпания задержала.

Источник: Вести - Воронеж

Как пояснил корреспонденту «Вести-Воронеж» представитель «Аэрофлота», изменения в расписании связаны «с техническими причинами», но с какими именно — не уточнил. В пресс-службе Воронежского аэропорта сообщили, что изменения в расписании с работой аэропорта не связаны.

«Аэрофлот» отменил рейсы «Су-1350» с вылетом в 8:55 из Москвы и «Су-1351» с вылетом в 11:05 из Воронежа. Кроме того, пассажиры рейса «Су-1355» вылетят в столицу с опозданием почти на три часа — вместо 19:45 в 22:20.

При этом ранее пресс-служба «Аэрофлота» сообщила об отмене 20 рейсов и задержки трёх — из-за неблагоприятных погодных условий (ветер, дождь и гроза) в Шереметьево. Однако о воронежских рейсах в сообщении речи не было.

Кроме того, 14 августа задержка была и в расписании авиакомпании S7: пассажиры рейса «S7−232» вместо запланированных 10:25 вылетели из Воронежа в Москву в 10:45.

Екатерина Трещикова.

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