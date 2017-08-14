«Аэрофлот» отменил авиарейсы из Воронежа в Москву и обратно
Ещё один рейс 14 августа авиакомпания задержала. «Аэрофлот» отменил рейсы из Воронежа в Москву и обратно на понедельник, 14 августа. Ещё один рейс авиакомпания задержала.
Ещё один рейс 14 августа авиакомпания задержала. «Аэрофлот» отменил рейсы из Воронежа в Москву и обратно на понедельник, 14 августа. Ещё один рейс авиакомпания задержала.
Как пояснил корреспонденту «Вести-Воронеж» представитель «Аэрофлота», изменения в расписании связаны «с техническими причинами», но с какими именно — не уточнил. В
«Аэрофлот» отменил рейсы «Су-1350» с вылетом в 8:55 из Москвы и «Су-1351» с вылетом в 11:05 из Воронежа. Кроме того, пассажиры рейса «Су-1355» вылетят в столицу с опозданием почти на три часа — вместо 19:45 в 22:20.
При этом ранее
Кроме того, 14 августа задержка была и в расписании авиакомпании S7: пассажиры рейса «S7−232» вместо запланированных 10:25 вылетели из Воронежа в Москву в 10:45.
Екатерина Трещикова.