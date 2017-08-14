В Самаре разработали проект по сохранению экологии Волги

Источник: РИА Новости

«Основными направлениями по оздоровлению реки Волги на территории Самарской области являются строительство, реконструкция, модернизация очистных сооружений промышленных предприятий, объектов ЖКХ, ливневых канализаций, а также строительство объектов берегоукрепления и ликвидация объектов накопленного экологического ущерба», — говорится в сообщении.

Как отметили в правительстве региона, реализация мероприятий программы позволит значительно минимизировать негативное воздействие на Волгу, в частности сократить сброс неочищенных сточных вод и улучшить ее экологическое состояние.