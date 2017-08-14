Биг-Бен «замолчит» на четыре года
Башенные часы Вестминстерского дворца, более известные как
Башенные часы Вестминстерского дворца, более известные как
Молотки, которые ударяли по почти 14-тонному колоколу каждый час на протяжении большей части последних 157 лет, будут отсоединены от часов.
96-метровая башня Елизаветы, считающаяся самым фотографируемым зданием Великобритании, уже наполовину закрыта лесами в рамках крупного ремонтного проекта.
В рамках реновации, к примеру, планируется отмыть и починить циферблаты
Ранее сообщалось, что в одной из вентиляционных шахт планируется установить лифт для посетителей с ограниченными возможностями и для возможных случаев эвакуации.