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11:53 (мск), источник: Газета.Ру

Биг-Бен «замолчит» на четыре года

Башенные часы Вестминстерского дворца, более известные как Биг-Бен, «замолчат» с 21 августа из-за ремонта. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на палату общин. Работы будут продолжаться около четырех лет.

Источник: РИА "Новости"

Молотки, которые ударяли по почти 14-тонному колоколу каждый час на протяжении большей части последних 157 лет, будут отсоединены от часов.

Услышать бой можно будет лишь по случаю важных событий, например, во время празднования Нового года.
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96-метровая башня Елизаветы, считающаяся самым фотографируемым зданием Великобритании, уже наполовину закрыта лесами в рамках крупного ремонтного проекта.

В рамках реновации, к примеру, планируется отмыть и починить циферблаты Биг-Бена. Одновременно закрытыми будут лишь три, а четвертый станет показывать время, работая на современном электродвигателе (после ремонта оригинальный часовой механизм вернут).

Ранее сообщалось, что в одной из вентиляционных шахт планируется установить лифт для посетителей с ограниченными возможностями и для возможных случаев эвакуации.

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