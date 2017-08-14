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12:06 (мск), источник: СуперОмск

Любинский проспект на день отдали творческим омичам

Вчера в Омск прошел пилотный проект от министерства культуры Омской области.

В центре города расположились четыре площадки с разными резидентами. Первый мини-день города продлился всего два часа — с 17:00 до 19:00.

В сквере Дзержинского проходило выступление ансамбля «Мюзет» и концерт клуба исполнителей авторской песни «Камертон». Для артистов установили небольшую сцену, а зрители расположились не только на скамейках, но и на бортике фонтана.

Возле памятника М. А. Врубелю библиотека имени А. С. Пушкина устроила выставку книжных бестселлеров и викторины. Любители поэзии слушали чтецов, которые выступали по очереди. Тут можно было взять книгу и расположиться на широкой скамье. Для пытливых умов было организовано два занятия. Можно было или искать шедевры великих писателей на разных языках или разгадать литературный кроссворд.

Какой породы была «Муму», как звали героиню пьесы А. Островского «Бесприданница», какому ленивому персонажу посвятил роман И. Гончаров и т. д. — «гуглом» лучше не пользоваться, а пробовать найти правильные ответы в чертогах памяти.

К сожалению, площадка была расположена в неудачном месте и могла собрать мало случайных прохожих. Кроме того, гости оказывались под палящим солнцем, а сидеть под его лучами на открытых лавочках — занятие не из приятных. Было бы лучше перенести библиотечную зону в сам парк. Где можно посидеть семьей, парой или в одиночестве на траве с приятной книгой.

Напротив, через дорогу, у закладного камня памятника Ульянову разместились резиденты совсем юного проекта — Центра современной драматургии. Ребята играли на гитаре, напевали песни, угощали прохожих домашним печеньем с аббревиатурой и рассказывали о своем Центре.

Тут же функционировала фотозона с постером предстоящей премьеры «Стрелять надо в голову». Каждый желающий мог сфотографироваться на фоне постера, взяв в руки табличку с забавной надписью для памятного снимка.

В особом почете оказались музыканты Омской филармонии. На улице Ленина была интерактивная площадка с фотозоной, играми и музыкальными номерами. Здесь, конечно, народу было немало. Пройти мимо практически невозможно — прохожие останавливались, чтобы послушать исполнителей. Кроме того, можно было сыграть в лотерею и выиграть 15-процентную скидку на один из предстоящих концертов филармонии. Что касается самой площадки — место вроде и удачное, но вот шум машин испортил толику впечатления. Если в будущем улицу Ленина будут перекрывать, то площадка будет восприниматься совсем по-другому, а часть зрителей разместиться и на проезжей части.

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