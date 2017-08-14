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12:55 (мск), источник: Actualitati.md

Центр Кишинева перекроют на 4 дня

Начиная с пятницы, 25 августа, будет перекрыт проезд по одной из центральных улиц столицы, сообщает Actualitati.md.

Источник: Actualitati.md

Изменения коснутся площади Великого национального собрания между улицами Бэнулеску-Бодони и Пушкина.

27 августа движение транспорта будет приостановлено в связи с празднованием Дня независимости. Однако, площадь будет перекрыта для движения машин и общественного транспорта двумя днями ранее 25 и 26 августа. Точно не известно, коснутся ли ограничения целых дней или только определенных часов.

Кроме этого, движение транспорта в периметре площади Великого национального собрания будет приостановлено и 31 августа. В этот день в столице пройдут мероприятия, посвященные Дню родного языка.

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