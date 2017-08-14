Центр Кишинева перекроют на 4 дня

Изменения коснутся площади Великого национального собрания между улицами Бэнулеску-Бодони и Пушкина.



27 августа движение транспорта будет приостановлено в связи с празднованием Дня независимости. Однако, площадь будет перекрыта для движения машин и общественного транспорта двумя днями ранее 25 и 26 августа. Точно не известно, коснутся ли ограничения целых дней или только определенных часов.



Кроме этого, движение транспорта в периметре площади Великого национального собрания будет приостановлено и 31 августа. В этот день в столице пройдут мероприятия, посвященные Дню родного языка.