Неравнодушные новокузнечане помогли предотвратить падение ребенка из окна
2-летний мальчик сидел на балконе, свесив ноги.
2-летний мальчик сидел на балконе, свесив ноги.
В Новокузнецке неравнодушные граждане помогли предотвратить падение маленького ребенка из окна.
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До приезда правоохранителей жители криками привлекли внимание матери ребенка, и та успела завести его в помещение. Стражи порядка узнали, что новокузнечанка пришла с малолетним сыном с прогулки и отправилась готовить ему обед. В это время мальчик вышел на балкон, взобрался на стол и сел, свесив ноги на улицу. В отношении матери малыша составлен протокол по ст. 5.35 КоАП РФ «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по воспитанию и содержанию несовершеннолетних». Неравнодушным жителям города объявлена благодарность, благодаря их действиям удалось избежать трагедии.