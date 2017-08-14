Перекрытие второго участка дороги на улице Самаркандская в Нижнем Новгороде откладывается примерно на неделю
Нижний Новгород. 14 августа.
Нижний Новгород. 14 августа.
Как сообщил журналистам после оперативного совещания в администрации Нижнего Новгорода директор городского департамента благоустройства и дорожного хозяйства Владимир Рябцев,
По его словам, когда вскрыли верхний слой выяснилось, что в расположении коммуникаций есть отклонения от того, что запланировано было проектной документацией. Чиновник отметил, что на данный момент все замечания устранены и рабочая документация полностью готова. В связи с тем, что отставание составляет около трёх недель, для того, чтобы ускорить темпы и войти в график, было принято решение о привлечении ещё двух субподрядных организаций. Финансирование работ при этом увеличивать не планируется.
11 августа было подписано постановление о перекрытии движения на втором участке Самаркандской с 13 августа и на подходах к дороге были установлены соответствующие указатели, но по данным на утро 14 августа движение еще не перекрыто.
«Я считаю, что вопрос о переносе коммуникаций достаточно серьёзный. Нужно сделать всё хорошо, окончательно подготовиться и потом уже нанести асфальтобетонное покрытие, чтобы лет 8−10 не возвращаться к этой территории», — добавил при этом глава администрации города Сергей Белов.
Ранее сообщалось, что участки дорог на ул. Стрелка и Самаркандская переданы в собственность Нижнего Новгорода для их последующего ремонта.
Также напомним, что движение по Самаркандской на участке от улицы Советская до Должанской закрыто в связи с проведением ремонтных работ с 12 мая.