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12:04 (мск), источник: НТА-Приволжье

Перекрытие второго участка дороги на улице Самаркандская в Нижнем Новгороде откладывается примерно на неделю

Нижний Новгород. 14 августа. НТА-Приволжье — Перекрытие второго участка дороги на улице Самаркандская в Нижнем Новгороде откладывается примерно на неделю.

Источник: НТА-Приволжье

Как сообщил журналистам после оперативного совещания в администрации Нижнего Новгорода директор городского департамента благоустройства и дорожного хозяйства Владимир Рябцев, из-за ошибок в проектной документации при проведении работ по капитальному ремонту дороги на улице Самаркандская произошло отставание от графика.

По его словам, когда вскрыли верхний слой выяснилось, что в расположении коммуникаций есть отклонения от того, что запланировано было проектной документацией. Чиновник отметил, что на данный момент все замечания устранены и рабочая документация полностью готова. В связи с тем, что отставание составляет около трёх недель, для того, чтобы ускорить темпы и войти в график, было принято решение о привлечении ещё двух субподрядных организаций. Финансирование работ при этом увеличивать не планируется.

Из-за этого отставания произошла задержка с перекрытием второго участка дороги от улицы Должанская до Бетанкура. «Сдвиг идёт где-то неделя», — отметил Владимир Рябцев, подчеркнув, что о перекрытии движения по участку водители будут оповещены заблаговременно.

11 августа было подписано постановление о перекрытии движения на втором участке Самаркандской с 13 августа и на подходах к дороге были установлены соответствующие указатели, но по данным на утро 14 августа движение еще не перекрыто.

«Я считаю, что вопрос о переносе коммуникаций достаточно серьёзный. Нужно сделать всё хорошо, окончательно подготовиться и потом уже нанести асфальтобетонное покрытие, чтобы лет 8−10 не возвращаться к этой территории», — добавил при этом глава администрации города Сергей Белов.

Ранее сообщалось, что участки дорог на ул. Стрелка и Самаркандская переданы в собственность Нижнего Новгорода для их последующего ремонта.

Также напомним, что движение по Самаркандской на участке от улицы Советская до Должанской закрыто в связи с проведением ремонтных работ с 12 мая.

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