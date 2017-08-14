Все свалки Подмосковья сфотографируют из космоса
МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. В Подмосковье проведут аэрофотосъемку и съемку из космоса всех свалок региона для определения рисков распространения загрязнения, сообщила
МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. В Подмосковье проведут аэрофотосъемку и съемку из космоса всех свалок региона для определения рисков распространения загрязнения, сообщила
«По заказу минэкологии Московской области будет проведена аэрофотосъемка, а также съемка из космоса всех объектов размещения отходов в регионе… Данные съемки, по условиям контракта, должны поступить до 22 сентября», — говорится в сообщении.
В результате удастся определить фактические границы объектов, степень их наполнения, возможности для дальнейшего размещения и перспективы рекультивации.
После изучения снимков появится возможность изучить особенности рельефа местности в радиусе трех километров от каждого объекта с тем, чтобы оценить риски возможного распространения загрязняющих веществ.
Проблему утилизации мусора в Подмосковье подняли жители Балашихи, пожаловавшись 15 июня во время прямой линии президенту России Владимиру Путину на мусорный полигон «Кучино», расположенный поблизости от их домов. Президент потребовал, чтобы свалка была закрыта в ближайшее время. Подмосковные власти приняли решение о незамедлительном закрытии мусорного полигона 23 июня.