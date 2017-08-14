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12:43 (мск), источник: РИА Новости

Все свалки Подмосковья сфотографируют из космоса

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. В Подмосковье проведут аэрофотосъемку и съемку из космоса всех свалок региона для определения рисков распространения загрязнения, сообщила пресс-служба минэкологии региона.

Источник: РИА Новости

«По заказу минэкологии Московской области будет проведена аэрофотосъемка, а также съемка из космоса всех объектов размещения отходов в регионе… Данные съемки, по условиям контракта, должны поступить до 22 сентября», — говорится в сообщении.

Как отметили в ведомстве, предстоит сфотографировать 40 объектов размещения отходов, как действующих, так и закрытых в разные годы. Это необходимо для актуализации информации о состоянии объектов и определению степени их негативного воздействия на окружающую среду.

В результате удастся определить фактические границы объектов, степень их наполнения, возможности для дальнейшего размещения и перспективы рекультивации.

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После изучения снимков появится возможность изучить особенности рельефа местности в радиусе трех километров от каждого объекта с тем, чтобы оценить риски возможного распространения загрязняющих веществ.

Проблему утилизации мусора в Подмосковье подняли жители Балашихи, пожаловавшись 15 июня во время прямой линии президенту России Владимиру Путину на мусорный полигон «Кучино», расположенный поблизости от их домов. Президент потребовал, чтобы свалка была закрыта в ближайшее время. Подмосковные власти приняли решение о незамедлительном закрытии мусорного полигона 23 июня.

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Во время загрузки произошла ошибка.
10 августа© Ньюстюб
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