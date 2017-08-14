Густой туман и неприятный запах покрыл Дзержинск
12 августа в круглосуточную диспетчерскую службу поступила жалоба на резкий химический запах.
12 августа в круглосуточную диспетчерскую службу поступила жалоба на резкий химический запах.
В субботу, 12 августа, в круглосуточную диспетчерскую службу министерства экологии и природных ресурсов экологии Нижегородской области поступила заявка под номером 4655. Житель города Дзержинска жаловался на неприятный, резкий химический запах, а так же отметил, что все находится в дымке.
Кроме того, житель, оставивший заявку, указал точный адрес, где сконцентрирована затуманенность и неприятный запах — проспект Циолковского, от Универмага до Союза.
На данный момент Управление Роспотребнадзора по Нижегородской области выявляет обстоятельства.