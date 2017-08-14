Фотофакт: как дети ради селфи свешиваются с балконов

Инцидент произошел в одном из микрорайонов белорусской столицы в воскресенье.
«Вот так вчера развлекались чьи-то дети в наших дворах. Классика жанра — один висит, второй снимает. Родители, будьте внимательны. 26 этаж», — прокомментировала фото сама Крашевская.
Информации о том, пострадали ли несовершеннолетние после такой «забавы», на данный момент нет. Однако трагедии из-за стремления сделать «классную фотографию» в Беларуси происходят часто. Так, в мае мужчина погиб на столичной МКАД — он также хотел сделать селфи. Несколько лет назад девушка попала в больницу с серьезными ожогами после того, как хотела сделать фотографию на крыше поезда.
Нередки и трагедии, связанные с падением детей и подростков из окон и балконов. Эксперты призывают родителей внимательнее следить за своими детьми и напоминать им о правилах безопасного поведения.