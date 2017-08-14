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13:27 (мск), источник: Sputnik.by

Фотофакт: как дети ради селфи свешиваются с балконов

МИНСК, 14 авг — Sputnik. Подросток ради фотографии перелез через балкон 26 этажа и повис на перекладинах, соответствующий снимок у себя в социальных сетях опубликовала минская пиарщица Елена Крашевская.

Источник: Sputnik.by

Инцидент произошел в одном из микрорайонов белорусской столицы в воскресенье.

«Вот так вчера развлекались чьи-то дети в наших дворах. Классика жанра — один висит, второй снимает. Родители, будьте внимательны. 26 этаж», — прокомментировала фото сама Крашевская.

Информации о том, пострадали ли несовершеннолетние после такой «забавы», на данный момент нет. Однако трагедии из-за стремления сделать «классную фотографию» в Беларуси происходят часто. Так, в мае мужчина погиб на столичной МКАД — он также хотел сделать селфи. Несколько лет назад девушка попала в больницу с серьезными ожогами после того, как хотела сделать фотографию на крыше поезда.

Нередки и трагедии, связанные с падением детей и подростков из окон и балконов. Эксперты призывают родителей внимательнее следить за своими детьми и напоминать им о правилах безопасного поведения.

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