Фотофакт: как дети ради селфи свешиваются с балконов

Информации о том, пострадали ли несовершеннолетние после такой «забавы», на данный момент нет. Однако трагедии из-за стремления сделать «классную фотографию» в Беларуси происходят часто. Так, в мае мужчина погиб на столичной МКАД — он также хотел сделать селфи. Несколько лет назад девушка попала в больницу с серьезными ожогами после того, как хотела сделать фотографию на крыше поезда.