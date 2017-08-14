«Подкравшегося» к отдыхающим в Калифорнии кита сняли на видео

Как уточняет газета The Orange County Register, ролик был сделан с помощью беспилотника у пляжа в городе Лагуна-Бич. Снимавший видео местный житель Марк Жирардо (Mark Girardeau) увидел, как кит заплыл на мелководье и очутился в непосредственной близости от группы пловцов.

Мужчина ожидал, что туристы перепугаются при виде животного, однако те не заметили его. Жирардо пояснил, что с высоты гораздо лучше видно то, что происходит в море, чем когда ты сам находишься в нем. Кроме того, обнаружить животное людям мешали блики на воде.