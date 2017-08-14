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12:22 (мск), источник: Lenta.Ru

«Подкравшегося» к отдыхающим в Калифорнии кита сняли на видео

Кит длиной порядка шести метров подплыл незамеченным к отдыхающим у калифорнийского побережья. Видео произошедшего было опубликовано в Facebook американским турагентством Newport Coastal Adventure.

Как уточняет газета The Orange County Register, ролик был сделан с помощью беспилотника у пляжа в городе Лагуна-Бич. Снимавший видео местный житель Марк Жирардо (Mark Girardeau) увидел, как кит заплыл на мелководье и очутился в непосредственной близости от группы пловцов.

Мужчина ожидал, что туристы перепугаются при виде животного, однако те не заметили его. Жирардо пояснил, что с высоты гораздо лучше видно то, что происходит в море, чем когда ты сам находишься в нем. Кроме того, обнаружить животное людям мешали блики на воде.

Во время загрузки произошла ошибка.

Подплыв к отдыхающим, кит развернулся и отправился обратно в глубь моря. Как отмечает Жирардо, это случай показался ему жутковатым, ведь пловцы также могли не заметить и акулу. На момент написания заметки ролик набрал 1,7 миллиона просмотров на Facebook.

2 комментарияк этой статье
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Комментарии2
Комментарии
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Наталья Наталья
любознательный кит)
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