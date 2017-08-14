Водительские удостоверения казахстанцев будут признавать во всех странах ЕАЭС
Водительские удостоверения
Водительские удостоверения
Об этом сообщил
На встрече глав правительств
Также участники встречи обсудили договор о пенсионном обеспечении трудящихся, направленный на обеспечение равных прав в сфере пенсионного обеспечения в странах ЕАЭС.
«Не до конца у нас решены вопросы общего рынка трудовых ресурсов. Договор о пенсионном обеспечении также мы сейчас в узком формате обсудили. Также на национальном уровне у нас появляется барьеры в части признании квалификации, это касалось вопросов водительских удостоверений, также сейчас было обсуждение. Я думаю, что с учетом мнений, которые были высказаны принятие решения уже в ближайшее время будет», — заявил
Сагинтаев рассказал и о других рассмотренных вопросах. В частности о регулировании алкогольного рынка, отдельная работа комиссии по которому является, по его словам, принципиально важной. Также рассматривался вопрос об обязательном согласовании предоставления специфических субсидий в отношении промышленных товаров.
«Мы долго искали консенсус по этому вопросу при подготовке договора о союзе, предусмотрели добровольное согласование субсидий комиссией. На данном этапе считаю, что вопрос решенным. Более того, пока соглашение не вступило в силу уполномоченным органами сторон проводиться соответствующая работа по ратификации, необходимо работать по данному соглашению, нарабатывать практику», — отметил Сагинтаев.
Напомним, в Астане в рамках выставки EXPO-2017 проходит встреча глав правительств