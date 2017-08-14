Водительские удостоверения казахстанцев будут признавать во всех странах ЕАЭС

Источник: Tengrinews

Об этом сообщил премьер-министр Казахстана Бакытжан Сагинтаев, передает корреспондент Tengrinews.kz.

На встрече глав правительств стран-участник Евразийского экономического союза в узком составе был обсужден вопрос о взаимном признании национальных и международных водительских удостоверений, выданных в одном государстве-члене ЕАЭС, для осуществления предпринимательской деятельности из территории другой страны ЕАЭС.

Также участники встречи обсудили договор о пенсионном обеспечении трудящихся, направленный на обеспечение равных прав в сфере пенсионного обеспечения в странах ЕАЭС.

«Не до конца у нас решены вопросы общего рынка трудовых ресурсов. Договор о пенсионном обеспечении также мы сейчас в узком формате обсудили. Также на национальном уровне у нас появляется барьеры в части признании квалификации, это касалось вопросов водительских удостоверений, также сейчас было обсуждение. Я думаю, что с учетом мнений, которые были высказаны принятие решения уже в ближайшее время будет», — заявил премьер-министр Казахстана, выступая на заседании в широком составе.

Сагинтаев рассказал и о других рассмотренных вопросах. В частности о регулировании алкогольного рынка, отдельная работа комиссии по которому является, по его словам, принципиально важной. Также рассматривался вопрос об обязательном согласовании предоставления специфических субсидий в отношении промышленных товаров.

«Мы долго искали консенсус по этому вопросу при подготовке договора о союзе, предусмотрели добровольное согласование субсидий комиссией. На данном этапе считаю, что вопрос решенным. Более того, пока соглашение не вступило в силу уполномоченным органами сторон проводиться соответствующая работа по ратификации, необходимо работать по данному соглашению, нарабатывать практику», — отметил Сагинтаев.