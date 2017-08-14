«Заболеваемость растёт, но эпидемии менингита не будет» — врачи Челябинска

Главный врач детской городской клинической больницы № 8 Челябинска Ольга Лопатина опровергла опасения родителей о якобы начавшейся эпидемии менингита, при этом подтвердив, что заболеваемость энтеровирусной инфекцией, одним из клинических проявлений которой является серозный менингит, в 2017 году выше, чем в прошлом, сообщает корреспондент «АиФ-Челябинск».

Родители челябинских детсадовцев и школьников бурно обсуждают в социальных сетях новости об очередных случаях госпитализации детей с подозрением на менингит. Мать одного из заболевших мальчиков, которая третью неделю находится в ДГКБ № 8, куда свозят всех больных с менингитом, ранее заявила, что медики умышленно скрывают официальную статистику.

«Мамы, видя, что отделение заполнено, делают неправильные выводы. Ведь у нас лежат дети с различными инфекциями, в том числе кишечными, ВИЧ-инфекцией, гепатитами, а также пневмонией и ветрянкой, — отметила Ольга Лопатина. — По состоянию на 14 августа в инфекционном корпусе ДГКБ № 8 находятся 157 детей, из них энтеровирусная инфекция подтвердилась у 59 пациентов, в том числе у 49 человек — энтеровирусный менингит. Всего с начала 2017 года менингит был диагностирован у 63 детей. Эпидемии не произойдёт, так как среди взрослого населения роста заболеваемости нет».

По словам врача, только один ребёнок — 17-летний юноша — за это время поступил в больницу в тяжёлом состоянии и прошёл лечение в отделении интенсивной терапии. Сейчас он уже выписан.

«Летальных исходов не было. Как правило, заболевание энтеровирусной инфекцией протекает в средней степени тяжести. Через три недели пациентов выписывают», — говорит Ольга Лопатина.

Медики напоминают, что энтеровирусная инфекция — круглогодичное заболевание, последний раз эпидподъём в Челябинской области был отмечен в 2013 году.

Как правило, число заболевших традиционно растёт в летний период — с началом купального сезона и при посещении детьми оздоровительных лагерей.

Напомним, по данным регионального управления Роспотребнадзора, в Челябинске заболеваемость энтеровирусной инфекцией в сравнении с аналогичным периодом 2016 года выросла в 3,2 раза (показатель составил 2,43 на 100 тыс. населения). В целом по области заболеваемость энтеровирусом выросла в 1,7 раз.