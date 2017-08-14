Омские электрички будут отходить позже из-за ремонта — расписание

В это время пригородные поезда будут ходить по измененному расписанию:

— № 6570 «Называевская — Омск», отправляется со станции Называевская — в 6:25 (на 23 минуты позже), прибытие на станцию Омск в 8:56 (на 26 минут позже);.

— № 6563 «Московка — Называевская», со станции Московка — по расписанию, прибывает станцию Называевская в 10:10 (на 6 минут позже);.

— № 6565 «Московка — Драгунская», отправлением со станции Московка и станции Омск по расписанию, прибытие на станцию Драгунская в 12:58 (на 6 минут позже);.

— № 6566 «Драгунская-Московка», со станции Драгунская по расписанию, прибытием на станцию Московка в 16:47 (на 3 минуты позже);.

— № 6564 «Называевская — Омск», со станции Называевская — по расписанию, на станцию Омск — в 18:35 (на 3 минуты позже);.

— № 6569 «Омск — Называевская», со станции Омск — по расписанию, на станцию Называевская — в 21:32 (на 6 минут позже).

В пятницу и выходные дни, 18—20 августа , изменится также расписание еще трех электричек:

— № 6567 «Омск — Называевская», со станции Омск — по расписанию, прибытием на станцию Называевская — в 18:08 (на 6 минут позже);.

— № 6568 «Называевская — Омск», со станции Называевская — по расписанию, прибытием на станцию Омск в 21:05 (на 3 минуты позже);.

— № 6704 «о.п.2881 км — Входная — Омск», с о.п.2881 км — в 20:42 (на 3 минуты позже), на ст. Омск — в 21:14 (на 3 минуты позже).