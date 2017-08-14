Неизвестный пытался сорвать концерт Радика Юльякшина
Неприятный инцидент случился на выступлении артиста в Иглино.
Неприятный инцидент случился на выступлении артиста в Иглино.
Вчера, 13 августа, неизвестный молодой парень ворвался на сцену во время концерта Радика Юльякшина в Иглино. Момент засняли на камеру мобильного телефона.
К слову, в этот момент на сцене исполнял свою песню один из друзей Юльякшина исполнитель Тимур Спб.
Неизвестный парень не совсем твердой походкой подошел к певцу. Тот на секунду замолчал и задал вполне резонный вопрос — «Ты кто такой?». Уже через секунду к незваному гостю подошел охранник и вежливо увел его со сцены. К счастью, все обошлось без последствий.
— Сегодня была жаришка в Иглино. Не знаю зачем этот парень вышел на сцену, — написал Тимур в комментариях к видео.