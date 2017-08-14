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12:42 (мск), источник: Informburo.kz

В Минсельхозе ответили, на какое время закрыт въезд на БАО

В Министерстве сельского хозяйства прокомментировали запрет на въезд на Большое Алматинское озеро.

Источник: Informburo.kz

«Ограничение введено как временная мера из-за высокого уровня пожароопасности. Решение было принято, как только была зафиксирована сильная жара. Запрет введён ненадолго. Как только ситуация с погодой стабилизируется и станет прохладнее, въезд будет открыт», — сообщил в ходе брифинга заместитель председателя Комитета лесного хозяйства и животного мира Кайрат Устемиров.

9 августа сообщалось, что въезд на Большое Алматинское озеро хотят запретить туристам. КПП планируют установить достаточно далеко от озера — за мостом через реку Большая Алматинка в районе ГЭС-1 (бывшего санатория «Коммунальник»).

Через КПП пока пропускают только служебные машины. Всем остальным приходится пройти внушительное расстояние пешком в сопровождении гида Иле-Алатауского нацпарка.

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