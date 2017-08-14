В Минсельхозе ответили, на какое время закрыт въезд на БАО

«Ограничение введено как временная мера из-за высокого уровня пожароопасности. Решение было принято, как только была зафиксирована сильная жара. Запрет введён ненадолго. Как только ситуация с погодой стабилизируется и станет прохладнее, въезд будет открыт», — сообщил в ходе брифинга заместитель председателя Комитета лесного хозяйства и животного мира Кайрат Устемиров.