В Минсельхозе ответили, на какое время закрыт въезд на БАО
В Министерстве сельского хозяйства прокомментировали запрет на въезд на Большое Алматинское озеро.
В Министерстве сельского хозяйства прокомментировали запрет на въезд на Большое Алматинское озеро.
«Ограничение введено как временная мера
9 августа сообщалось, что въезд на Большое Алматинское озеро хотят запретить туристам. КПП планируют установить достаточно далеко от озера — за мостом через реку Большая Алматинка в районе ГЭС-1 (бывшего санатория «Коммунальник»).
Через КПП пока пропускают только служебные машины. Всем остальным приходится пройти внушительное расстояние пешком в сопровождении гида